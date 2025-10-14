NTN24
Martes, 14 de octubre de 2025
Régimen de Maduro

"Estos actos han sido catalogados como represión internacional por parte del régimen de Nicolás Maduro": Elisa Trotta sobre atentado a dos jóvenes venezolanos en Bogotá

octubre 14, 2025
Por: Redacción NTN24
Durante una entrevista con La Mañana de NTN24, la secretaria del Foro Argentino por la Defensa de la Democracia habló sobre el violento hecho ocurrido en la capital de Colombia.

La secretaria del Foro Argentino por la Defensa de la Democracia, Elisa Trotta, dialogó con NTN24 sobre el atentado que sufrieron dos jóvenes disidentes venezolanos refugiados en Bogotá, Colombia.

Trotta calificó el hecho como preocupante y aseguró que pone en alerta a todos los venezolanos dentro y fuera del país.

“Realmente algo preocupante que nos pone en alerta a todos los venezolanos dentro y fuera del país, entendiendo que estos actos han sido catalogados como represión internacional por parte del régimen de Nicolás Maduro, como represión hacia cualquier persona que se atreva a oponerse”, comentó.

En cuanto al caso puntual, la invitada indicó que se trata de dos personas “que no estaban involucradas en ningún tipo de partido”.

“Estamos hablando de una persona cuyo principal objetivo es defender los derechos de la comunidad LGTBI y de un consultor político que fueron seriamente heridos. Estamos hablando de 15 impactos de bala (...) sin lugar a dudas, cuyo principal objetivo por parte de los sicarios contratados por Nicolás Maduro era asesinarlos”, añadió.

Trotta citó el caso del exmilitar Ronald Ojeda quien fue secuestrado y asesinado en Chile y argumentó que lo que se está viendo es “un patrón que se extiende nuevamente, no solo dentro de las fronteras venezolanas, sino también afuera”.

Finalmente, la secretaria del Foro Argentino por la Defensa de la Democracia se refirió al premio Nobel de Paz otorgado a la líder opositora María Corina Machado y a la postura del Gobierno de España frente al reconocimiento.

“Esta hipocresía y este doble estándar por parte de Pedro Sánchez y los movimientos de izquierda no son nuevos y no deberían sorprendernos”, dijo.

