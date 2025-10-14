NTN24
Martes, 14 de octubre de 2025
Atentado

Tras ser intervenidos quirúrgicamente: Este es el estado clínico de los dos activistas venezolanos tras atentado en Bogotá

octubre 14, 2025
Por: Maryorin Méndez
Ambos fueron trasladados de inmediato a un hospital donde recibieron atención médica.

Tanto Yendri Velásquez como Luis Peche, dirigentes opositores venezolanos que huyeron a Colombia de la persecución del régimen, debieron ser operados de emergencia tras recibir un atentado con arma de fuego en Bogotá.

La Defensoría del Pueblo reaccionó de inmediato calificándolo como un atentado y condenando el hecho.

Ambos fueron alcanzados por más de seis impactos de bala, percutadas por dos hombres que están prófugos.

A pesar de que fueron alcanzados por las balas, ambos se encuentran estables.

El también dirigente Ángel Subero informó el estado clínico de ambos. "Yendri salió bien de su segunda cirugía ayer en la noche. Se mantiene estable y con buen pronóstico, a la espera de una evaluación para determinar si requerirá otra operación. Luis Peche, pasó la noche bien, amaneció adolorido y requiere intervención quirúrgica.

"Hacer política, defender derechos humanos o hasta opinar sobre lo que pasa en Venezuela puede ser causa de asesinato, ya no solo dentro del país", expresó a través de su cuenta en X, Luis Peche, tras recuperar su teléfono.

"Hoy mi hermano de vida Yendri y yo lo vivimos en carne propia. Todavía lo estoy procesando pero lo más importante es que afortunadamente estamos contándolo", añadió.

La opositora venezolana y ganadora del Nobel de Paz, María Corina Machado, denunció el atentado contra los activistas "perseguidos" por "la dictadura de Nicolás Maduro".

Por su parte, el presidente Gustavo Petro indicó que reforzará la protección de los defensores de derechos humanos "de cualquier país del mundo en Colombia".

"Toda la ciudadanía venezolana que quiera asilarse en Colombia, independiente de sus ideas, es bien recibida (...) Nadie puede decir que el gobierno los ha molestado cuáles quiera sean sus ideas. Se han expresado libremente y así continuará", dijo el mandatario.

