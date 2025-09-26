NTN24
Viernes, 26 de septiembre de 2025
Diosdado Cabello

Diosdado Cabello, número dos del régimen de Venezuela, hizo reconocimiento a Petro por "su valentía" y llovieron críticas sobre el presidente colombiano

septiembre 26, 2025
Por: David Esteban Pinzón
El Gobierno de Colombia ha sido fuertemente criticado por Estados Unidos tras no reconocer la existencia del Cartel de los Soles.

El presidente de Colombia Gustavo Petro recibió aplausos de pie por parte del público de Diosdado Cabello, ministro de Interior del régimen de Nicolás Maduro, durante una reciente emisión del programa transmitido en la televisión pública venezolana 'Con el mazo dando'.

Luego de que Cabello hiciera en la emisión una especie de distinción al mandatario colombiano, la audiencia apoyó su posición aplaudiendo a Petro mientras se levantaban de sus sillas.

El reconocimiento de Cabello estuvo relacionado con las recientes declaraciones del jefe de Estado colombiano en la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) en las que criticó la política antidrogas empleada por Washington.

"Estamos en época de la ONU ¿verdad? Ese es un escenario que debería ser como una tribuna estelar y nosotros tenemos que hacerle un reconocimiento al presidente Petro por su valentía, por su claridad, por su firmeza", expresó Cabello mientras su público empezaba a ovacionar al presidente de Colombia.

Figuras políticas colombianas como la senadora opositora María Fernanda Cabal criticaron el suceso por el hecho de que el Gobierno colombiano tuviera tal relación con el régimen de Maduro.

"El criminal Diosdado Cabello pasó de llamar 'guabinoso' a Petro, a felicitarlo y pedir aplausos para él. Que un narcotraficante lo respalde deja en evidencia el tipo de amistades y complicidades que lo rodean", escribió Cabal en un post de X en el que compartió el fragmento de video.

Natalia Molano, portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, se refirió al discurso de Petro y consideró que, si bien "tiene el derecho a tener sus opiniones y su posición", sus críticas son "decepcionantes" y cree que "cada país debería primero mirar internamente y preocuparse por sus problemas y asuntos internos".

El apoyo del régimen venezolano a la postura del presidente Petro, que algunos consideran que con sus actos ha defendido a Nicolás Maduro, se da luego de fuertes críticas de la administración del presidente estadounidense Donald Trump al Gobierno colombiano por negar la existencia del Cartel de los Soles.

Aunque el Senado de la República de Colombia aprobó la semana pasada una proposición que "declara al Cartel de los Soles como una organización criminal transnacional, vinculada al narcotráfico, el lavado de activos y el financiamiento de grupos terroristas", el Gobierno no considera que exista tal grupo.

Estados Unidos descertificó incluso recientemente a Colombia en la lucha antidrogas por incumplimiento de obligaciones frente al narcotráfico, considerando que la administración de Petro no ha contribuido lo suficiente ante la problemática.

"Colombia ha sido un gran socio a lo largo de la historia. Lamentablemente, ahora tienen un presidente que, además de ser errático, no ha sido un buen aliado a la hora de enfrentarse a los carteles de la droga", dijo en su momento el secretario de Estado, Marco Rubio.

Fuentes oficiales destacan igualmente que Colombia ya había sufrido un importante recorte con el fin de los fondos de la agencia de ayuda USAID, decidida por Trump al principio de su mandato.

Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel (AFP)
Asamblea General de la ONU

Netanyahu ante la ONU: aseguró que espera acabar “pronto” con Hamás, rechazó acusaciones de genocidio y puso parlantes en Gaza para enviar mensaje a los rehenes

Buque militar estadounidense/ Ilhan Omar - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Congresistas del ala más radical del Partido Demócrata se movilizan con una resolución para impedir la escalada militar del Gobierno Trump en el Caribe

Pruebas de los cuatro misiles en las costas de Florida | Foto: Marina de EE.UU.
Lanzamientos de misiles

EE. UU. intensifica presencia militar en el Caribe con maniobras y pruebas de misiles: experto explica el poder de su armamento

Nicolás Maduro - Foto EFE
Despliegue militar de Estados Unidos

"Maduro se está quedando con menos tiempo y menos opciones": Arturo McFields

Donald Trump ante la ONU - Foto AFP
Donald Trump

Mención de Trump sobre Maduro en la ONU "convirtió este tema en una discusión global": Pedro Urruchurtu

