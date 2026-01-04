Nicolás Maduro comparecerá este lunes 5 de enero ante la justicia estadounidense

Tras ser capturado en medio de una operación militar y posteriormente trasladado a Estados Unidos, Nicolás Maduro comparecerá ante un juez de Nueva York el lunes 5 de enero sobre el mediodía, anunció este domingo el tribunal que le notificará formalmente los cargos en su contra.

Maduro será presentado ante el Tribunal Federal del Distrito Sur de Manhattan, frente al cual deberá responder por varios delitos relacionados con el narcotráfico y el terrorismo, de acuerdo con la información compartida por la fiscal general Pamela Bondi.

“Maduro ha sido acusado de conspiración narcoterrorista, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos contra Estados Unidos”, expresó la fiscal una vez que se ejecutó la captura del dictador venezolano.

De acuerdo con la información divulgada por varios medios de comunicación, Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, quienes se encuentran recluidos desde la noche del sábado en el Centro de Detención Metropolitano (MDC) de Brooklyn, serán presentados ante el juez federal senior Alvin Kenneth Hellerstein en Manhattan.

¿Quién es Alvin K. Hellerstein?

Hellerstein es un abogado y jurista estadounidense nacido el 28 de diciembre de 1933, quien cuenta con una amplia trayectoria en la corte federal Manhattan desde su asignación en 1998 por el presidente Bill Clinton.

Su desempeño le permitió ser ratificado por el Senado y en enero del 2011 asumió como estatus de juez senior del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito del Sur de Nueva York.

Durante su carrera, Alvin Kenneth ha liderado varios, dentro de los que se destacan los relacionados con los atentados de las Torres Gemelas el 11 de septiembre de 2001; otro de ellos fue el del póster ‘Hope’ de Barack Obama, un pleito de derechos de autor.

Ahora será el encargado de llevar el juicio en contra del dictador venezolano Nicolás Maduro, quien fue capturado en medio de los ataques ejecutados por parte de las fuerzas militares de los Estados Unidos.