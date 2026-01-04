NTN24
Domingo, 04 de enero de 2026
Domingo, 04 de enero de 2026
Cae Maduro en Venezuela

Nicolás Maduro comparecerá este lunes 5 de enero ante la justicia estadounidense

enero 4, 2026
Por: Natalya Baquero González
Tras su captura el pasado 3 de enero, el dictador venezolano será presentado ante un juez.

Tras ser capturado en medio de una operación militar y posteriormente trasladado a Estados Unidos, Nicolás Maduro comparecerá ante un juez de Nueva York el lunes 5 de enero sobre el mediodía, anunció este domingo el tribunal que le notificará formalmente los cargos en su contra.

o

Maduro será presentado ante el Tribunal Federal del Distrito Sur de Manhattan, frente al cual deberá responder por varios delitos relacionados con el narcotráfico y el terrorismo, de acuerdo con la información compartida por la fiscal general Pamela Bondi.

“Maduro ha sido acusado de conspiración narcoterrorista, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos contra Estados Unidos”, expresó la fiscal una vez que se ejecutó la captura del dictador venezolano.

De acuerdo con la información divulgada por varios medios de comunicación, Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, quienes se encuentran recluidos desde la noche del sábado en el Centro de Detención Metropolitano (MDC) de Brooklyn, serán presentados ante el juez federal senior Alvin Kenneth Hellerstein en Manhattan.

¿Quién es Alvin K. Hellerstein?

Hellerstein es un abogado y jurista estadounidense nacido el 28 de diciembre de 1933, quien cuenta con una amplia trayectoria en la corte federal Manhattan desde su asignación en 1998 por el presidente Bill Clinton.

Su desempeño le permitió ser ratificado por el Senado y en enero del 2011 asumió como estatus de juez senior del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito del Sur de Nueva York.

Durante su carrera, Alvin Kenneth ha liderado varios, dentro de los que se destacan los relacionados con los atentados de las Torres Gemelas el 11 de septiembre de 2001; otro de ellos fue el del póster ‘Hope’ de Barack Obama, un pleito de derechos de autor.

o

Ahora será el encargado de llevar el juicio en contra del dictador venezolano Nicolás Maduro, quien fue capturado en medio de los ataques ejecutados por parte de las fuerzas militares de los Estados Unidos.

Temas relacionados:

Cae Maduro en Venezuela

Juez

Tribunal

Estados Unidos

Juicio contra Maduro

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

¿Irán puede ser el escenario de un nuevo conflicto a gran escala tras contundente amenaza de Trump?

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Lo que ocurrió ayer fue para cumplir una orden judicial pero no para liberar a Venezuela": Antonio De La Cruz sobre captura de Nicolás Maduro

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"El poder antiaéreo lo eliminaron en los primeros minutos": ex alto oficial de operaciones de la CIA sobre ataques en Venezuela

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Siguen siendo rehenes, solo que ahora el régimen quiere simular una normalidad que no existe": analistas cuestionan excarcelaciones del régimen de Maduro en plena Navidad

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Nunca se conoce cuál es el criterio para determinar quién se queda y quién no": vicepresidente de Foro Penal habla sobre excarcelaciones de presos políticos en Venezuela

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Nobel de Paz de María Corina Machado: un reconocimiento a la lucha por la democracia en Venezuela

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Se debe ser exigente con aquellos que tanto daño han hecho al pueblo venezolano”: Iván Espinosa de los Monteros

Ver más

Videos

Ver más
Primera foto de Nicolás Maduro capturado.
Cae Maduro en Venezuela

"Obviamente había alguien dentro de Miraflores, dentro del equipo de Maduro": análisis de la operación militar para la captura del dictador Nicolás Maduro

Diosdado Cabello, Vladimir Padrino López y Delcy Rodríguez, jefes del régimen venezolano - Foto: EFE
Cae Maduro en Venezuela

"Delcy Rodríguez fue designada por un presidente ilegítimo, es una usurpadora, una criminal y lo veremos más temprano que tarde": Pedro Mario Burelli

Foto: DEA - AFP
Cae Maduro en Venezuela

Una réplica exacta de la casa de Maduro, 150 aviones y trabajo conjunto del Pentágono y la CIA: así se logró la captura de Maduro

Mario Díaz-Balart, María Elvira Salazar y Carlos Gimenez (AFP)
Cae Maduro en Venezuela

Congresistas en Florida rechazan que Delcy Rodríguez haga parte de la transición en Venezuela y abren la puerta a elecciones: "Ella también es ilegítima"

Venezolanos en la Plaza de Bolívar de Bogotá - Foto AFP
Cae Maduro en Venezuela

Miles de venezolanos se congregan en la Plaza de Bolívar de Bogotá para celebrar la captura de Nicolás Maduro

Más de Actualidad

Ver más
Vladímir Putin, presidente de Rusia - Foto: EFE
Rusia

Putin afirma que el fin de la guerra depende de Ucrania y los países occidentales: "No fuimos nosotros quienes empezamos"

Nicolás Maduro | Foto: AFP
Cae Maduro en Venezuela

“Esta acción tan limpia no se pudo haber ejecutado sin personal dentro del equipo de Maduro que estaba en coordinación con la CIA o la DEA”: coronel retirado del Ejército de EE.UU.

María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz - Foto: AFP
María Corina Machado, Nobel de Paz

María Corina Machado viajará a Oslo, pero no llegará a la ceremonia del Nobel de la Paz

Opinión

Ver más
Arturo McFields Cae Maduro en Venezuela

Delcy Rodríguez y los peligros de un Madurismo sin Maduro

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El atrio de los gentiles

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Héctor Schamis

Anatomía de la complicidad

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Foto de referencia
Mundial 2026

FIFA revela la astronómica cifra que recibirá el campeón del Mundial 2026

Shakira | Foto AFP
Shakira

Shakira baja el telón de su gira y publica mensaje conmovedor: "Gracias por ayudarme a materializar este sueño"

Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania - Foto: EFE
Volodímir Zelenski

Zelenski afirma que Rusia se prepara para un nuevo "año de guerra"

Vladímir Putin, presidente de Rusia - Foto: EFE
Rusia

Putin afirma que el fin de la guerra depende de Ucrania y los países occidentales: "No fuimos nosotros quienes empezamos"

Nicolás Maduro | Foto: AFP
Cae Maduro en Venezuela

“Esta acción tan limpia no se pudo haber ejecutado sin personal dentro del equipo de Maduro que estaba en coordinación con la CIA o la DEA”: coronel retirado del Ejército de EE.UU.

La cantante colombiana Shakira. (EFE)
Shakira

Shakira se sincera con su público durante uno de sus conciertos en Argentina: "Sigue pensando en él"

Lando Norris, campeón de la F1 2025 (AFP)
F1

Final de infarto en la F1: Lando Norris se proclamó campeón por apenas dos puntos pese a la presión de Max Verstappen

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre