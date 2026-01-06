NTN24
Martes, 06 de enero de 2026
Senador estadounidense

"Se acabó. Es solo cuestión de tiempo": senador Graham lanza contundente advertencia contra otro líder del continente tras la captura de Maduro

enero 6, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Lindsey Graham y Donald Trump en el Air Force One - Foto AFP
El Gobierno Trump ha sido cuestionado sobre otras posibles operaciones militares en países donde Estados Unidos asegura se origina la droga que llega a Norteamérica.

El senador estadounidense Lindsey Graham lanzó este lunes una contundente advertencia durante una entrevista con la cadena Fox News en la que estaba hablando sobre la captura de Nicolás Maduro anunciada por el presidente Donald Trump en un operativo militar en la madrugada del sábado.

Graham, además de referirse a lo que significa para Venezuela la salida de Maduro, aseguró en su entrevista que, luego del operativo en Caracas, era "solo cuestión de tiempo" para que cayera la que calificó como "la dictadura comunista en Cuba".

"Las dictaduras comunistas permanecen y están contadas. No hay forma de que la dictadura comunista en Cuba sobreviva tras la caída de Maduro", aseguró Graham, senador senior de los Estados Unidos por Carolina del Sur, un puesto que ocupa desde 2003.

Varios líderes de izquierda en Latinoamérica han sido férreamente cuestionados por la administración Trump, que considera que no hacen lo suficiente por combatir el narcotráfico que afecta a la región. Algunos incluso han sido señalados por crímenes de los que Estados Unidos asegura tener pruebas.

"Se ha acabado. Es solo cuestión de tiempo", agregó Graham sobre el régimen cubano.

Las declaraciones de Graham se conocieron después de que el régimen castrista, liderado por Miguel Díaz-Canel, informara que 32 militares cubanos murieron durante la incursión estadounidense en Venezuela para capturar a Maduro y enjuiciarlo en Estados Unidos.

Diversos sectores internacionales se vieron sorprendidos con el hecho de que los militares más cercanos a Maduro tuvieran nacionalidad cubana, lo que podría representar un estrecho vínculo entre ambos regímenes.

La Habana, por su parte, decretó dos días de luto, el 5 y 6 de enero, en honor a los muertos y dijo que se anunciarán los arreglos funerarios.

Tras la captura de Maduro, la prensa mundial ha cuestionado al Gobierno Trump sobre otras posibles operaciones militares en países donde Estados Unidos asegura se origina la droga que llega a Norteamérica.

Cuando fue preguntado por el presidente de Colombia, Gustavo Petro, Trump respondió que era "un hombre enfermo, al que le gusta fabricar cocaína y venderla a Estados Unidos" y advirtió que "no va a estar haciéndolo mucho tiempo". Al ser consultado sobre una operación en ese país, respondió: "suena bien para mí".

Estados Unidos le ha impuesto a Petro una serie de sanciones como la inclusión en la Lista OFAC además de apartarlo de la lucha antidrogas en la región con una descertificación que precedió un mensaje del presidente Petro en Nueva York en el que instó a los soldados estadounidenses a desobedecer a Trump, acción que resultó en el revocamiento de su visa por parte del Departamento de Estado.

