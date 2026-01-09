Diputados de potencia mundial anuncian "moción de censura contra el gobierno" por la situación en Venezuela y acuerdo comercial

Diputados de izquierda radical presentaron este viernes una moción de censura contra el gobierno francés, al estimar que Francia ha sido "humillada" con el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, al que se opone París, y con la situación en Venezuela.

La UE dio este viernes el visto bueno a este tratado de libre comercio, que permitirá a la titular de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, firmarlo próximamente.

El presidente francés, Emmanuel Macron, había anunciado previamente su voto en contra por el "rechazo político unánime" en su país.

El partido La Francia Insumisa (LFI), liderado por Jean-Luc Mélenchon, anunció una "moción de censura contra el gobierno" del primer ministro francés, Sébastien Lecornu, por la "humillación" de Francia en Bruselas con el Mercosur.

El jueves por la noche, el presidente del partido Agrupación Nacional (RN), Jordan Bardella, avanzó que su formación presentaría una moción de censura contra el gobierno francés y otra, en el Parlamento Europeo, contra la Comisión Europea.

El primer ministro francés acusó a ambos partidos de cinismo y de "debilitar la voz de Francia", en un contexto en que el gobierno busca adoptar la última parte de sus presupuestos de 2026 en un Parlamento donde carece de mayoría desde 2024.

Según una fuente del Ejecutivo, Lecornu ordenó al ministro del Interior, Laurent Nuñez, preparar un eventual adelanto de las elecciones legislativas para el 15 y 22 marzo, cuando Francia celebra sus comicios municipales, en caso de que alguna de las mociones de censura prospere.

La Comisión Europea negocia desde 1999 este vasto acuerdo con Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, que crearía la mayor zona de libre de comercio del planeta, con más de 700 millones de consumidores, y eliminaría aranceles a más del 90% de su comercio bilateral.

El sector agropecuario europeo teme el impacto de una llegada masiva de carne, arroz, miel o soja sudamericanos, que consideran más competitivos por sus normas de producción, a cambio de la exportación de vehículos, maquinaria, quesos y vinos europeos al Mercosur.

La líder parlamentaria de LFI, Mathilde Panot, también justificó la moción de censura por la "humillación" de Francia en el mundo, ya que, en su opinión, Macron fue "incapaz de condenar la agresión de Estados Unidos contra Venezuela".

Respecto a Venezuela, los diputados de izquierda radical denuncian en su moción "la guerra ilegal e ilegítima de Estados Unidos" en este país y reclaman la "liberación inmediata" de Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores.