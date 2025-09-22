Doce días después, sube a 29 la cifra de muertos por la explosión de un camión de gas en México

El número de fallecidos por la explosión de un camión cargado de gas en Ciudad de México el pasado 10 de septiembre subió a 29 con el deceso de cuatro afectados más, según un informe de este de domingo la alcaldía.

La capital mexicana fue sacudida hace casi dos semanas por el poderoso estallido del vehículo que transportaba casi 50.000 litros de gas cuando circulaba por el distrito de Iztapalapa, en el oriente de la metrópoli.

Según el más reciente balance oficial, 16 personas permanecen hospitalizadas, mientras que 39 ya han sido dadas de alta.

De acuerdo con las investigaciones de la fiscalía local, es probable que el accidente se haya producido porque el vehículo pesado viajaba con exceso de velocidad.

Las pesquisas determinaron también que el tanque del camión presentó una rotura tras chocar con un objeto sólido, lo cual originó la fuga del gas y su ignición.

La alcaldesa de Ciudad de México, Clara Brugada, ha dicho que su gobierno buscará regular el tránsito de vehículos con combustibles en la ciudad, de 9,2 millones de habitantes, para evitar nuevas tragedias.