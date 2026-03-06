NTN24
Viernes, 06 de marzo de 2026
Viernes, 06 de marzo de 2026
Exportación

El gobierno de Donald Trump autorizó la venta de oro de Venezuela a Estados Unidos

marzo 6, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Lingotes de Oro - Canva
Lingotes de Oro - Canva
La licencia sólo permite los intercambios a través de Estados Unidos y para empresas radicadas en el país.

Este viernes, la Administración del presidente Donald Trump emitió un permiso que autoriza la venta de oro extraído en Venezuela a Estados Unidos, una nueva medida del gobierno norteamericano sobre el régimen chavista desde la captura de Nicolás Maduro a comienzos de enero.

o

De acuerdo con un documento publicado en la página web del Departamento del Tesoro, las transacciones con la Compañía General de Minería de Venezuela (Minerven) o sus filiales quedan autorizadas desde ahora.

Sin embargo, la licencia sólo permite los intercambios a través de Estados Unidos y para empresas radicadas en el país, las cuales están autorizadas a reexportar dicho metal precioso.

Se prevé un procedimiento de trazabilidad con el objetivo de que se garantice que el oro proviene efectivamente de Venezuela. Además, prohíbe las transacciones hacia Irán, Corea del Norte, Rusia, China y Cuba, la misma medida que aplica para el petróleo de Venezuela.

o

Aunque Estados Unidos autorizó la exportación de crudo venezolano, mantiene el control sobre el proceso, el cual establece que el producto generado por la venta, así como los impuestos vinculados, deben depositarse en un fondo específico supervisado por el Departamento del Tesoro y actualmente radicado en Catar.

Dicho procedimiento será el que se aplicará para las ventas de oro autorizadas por EE. UU.

La medida sobre el oro venezolano se conoce luego de la visita del secretario del Interior del gobierno de Trump, Doug Burgum, quien estuvo en Venezuela durante dos días, y luego de que ambas naciones anunciaran el restablecimiento de lazos diplomáticos.

Tras el arresto de Maduro durante una incursión de fuerzas especiales de EE. UU. en Caracas el 3 de enero, Washington afirma que administra a Venezuela.

Temas relacionados:

Exportación

Oro

Estados Unidos

Estados Unidos y Venezuela

Departamento del Tesoro

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

'Sandra Ramírez', exFarc que aspira al Congreso, pide pruebas de los crímenes que cometieron: "Nos usaban como carnada para los comandantes", hablan las víctimas

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Acabará pasando a la historia como san Donald Trump": experto expone peligro del régimen de Irán

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Hemos solicitado al Ministerio de Defensa de Colombia que se hagan despliegues de seguridad de área extensa": coordinador del Observatorio Político Electoral de la MOE sobre los comicios del 8 de marzo

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Podemos resistir por mucho tiempo": Rashid Al-Mohanadi, miembro del equipo del primer ministro de Catar, sobre ataques del régimen de Irán

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Petro busca una especie de pacto con los grupos narcoterroristas y delincuentes en Colombia": eurodiputado de Vox sobre denuncias ante la UE por posible amenaza electoral en el país

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Qué se espera de llamativa cumbre de Trump con presidentes de Latinoamérica: estos son los grandes ausentes

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"El peor legado que deja Gustavo Petro es la tendencia a pensar que en Colombia ser criminal paga": candidata al Senado de Colombia

Ver más

Videos

Ver más
Foto de referencia
Israel

Israel revela impresionante video del bombardeo al búnker militar subterráneo del abatido líder supremo iraní Alí Jamenei: 50 aviones de combate participaron

Lilian Tintori junto a Leopoldo López - Foto: EFE
Lilian Tintori

"La única información que tenemos es que fue orden de Delcy Rodríguez": Lilian Tintori denuncia que su casa en Caracas fue saqueada

Gustavo Petro, presidente de Colombia - Foto: EFE
VOX

"Petro busca una especie de pacto con los grupos narcoterroristas y delincuentes en Colombia": eurodiputado de Vox sobre denuncias ante la UE por posible amenaza electoral en el país

Foto de referencia: AFP
Catar

"Podemos resistir por mucho tiempo": Rashid Al-Mohanadi, miembro del equipo del primer ministro de Catar, sobre ataques del régimen de Irán

Donald Trump/ Delcy Rodríguez - Fotos AFP
Venezuela

Restablecimiento de relaciones diplomáticas entre EE. UU. y Venezuela está sujeto a que se siga avanzando en el plan de tres fases establecido por el secretario Rubio

Más de Actualidad

Ver más
USS Gerald. R. Ford - Foto AFP
Portaviones

Dos portaviones en la misma región: el Pentágono trasladará el Gerald R. Ford que participó en la captura de Maduro desde el Caribe hasta Oriente Medio

Israel | Fotos AFP
Israel - Hamás

Israel lanza un ultimátum a Hamás: tiene 60 días para entregar todas sus armas

Buque petrolero - Foto Canva de referencia
Buque petrolero

⁠Régimen iraní asegura que petrolero con bandera de país latinoamericano ardió en llamas tras ser alcanzado por dos drones

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Armamento de China fracasa 3 veces en un año en Pakistán, Venezuela e Irán

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Trump y Jinping, legisladores del mundo

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

La biodiversidad no necesita caridad, necesita arquitectura financiera

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
James Rodríguez, volante de la selección Colombia - Foto: EFE
James Rodríguez

James Rodríguez recibió una noticia sobre su visa para poder jugar en Estados Unidos con su nuevo club

Mujeres vestidas con burka leyendo el Corán - Foto de referencia: EFE
España

"La izquierda radical defiende lo indefendible": analista Jorge Santiago Barnés sobre rechazo del Congreso de España a prohibir el burka y el niqab en espacios públicos

USS Gerald. R. Ford - Foto AFP
Portaviones

Dos portaviones en la misma región: el Pentágono trasladará el Gerald R. Ford que participó en la captura de Maduro desde el Caribe hasta Oriente Medio

Israel | Fotos AFP
Israel - Hamás

Israel lanza un ultimátum a Hamás: tiene 60 días para entregar todas sus armas

Buque petrolero - Foto Canva de referencia
Buque petrolero

⁠Régimen iraní asegura que petrolero con bandera de país latinoamericano ardió en llamas tras ser alcanzado por dos drones

César Farías, DT venezolano - Foto: EFE
César Farías

"Cabeza fría, testículos calientes": la frase motivacional del DT venezolano César Farías a los jugadores del Barcelona de Ecuador que está de moda en redes

El atacante colombiano Jhon Arias. (AFP)
Jhon Arias

La millonada que pagó Palmeiras para hacerse con los servicios del colombiano Jhon Arias

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre