El gobierno de Donald Trump autorizó la venta de oro de Venezuela a Estados Unidos

Este viernes, la Administración del presidente Donald Trump emitió un permiso que autoriza la venta de oro extraído en Venezuela a Estados Unidos, una nueva medida del gobierno norteamericano sobre el régimen chavista desde la captura de Nicolás Maduro a comienzos de enero.

De acuerdo con un documento publicado en la página web del Departamento del Tesoro, las transacciones con la Compañía General de Minería de Venezuela (Minerven) o sus filiales quedan autorizadas desde ahora.

Sin embargo, la licencia sólo permite los intercambios a través de Estados Unidos y para empresas radicadas en el país, las cuales están autorizadas a reexportar dicho metal precioso.

Se prevé un procedimiento de trazabilidad con el objetivo de que se garantice que el oro proviene efectivamente de Venezuela. Además, prohíbe las transacciones hacia Irán, Corea del Norte, Rusia, China y Cuba, la misma medida que aplica para el petróleo de Venezuela.

Aunque Estados Unidos autorizó la exportación de crudo venezolano, mantiene el control sobre el proceso, el cual establece que el producto generado por la venta, así como los impuestos vinculados, deben depositarse en un fondo específico supervisado por el Departamento del Tesoro y actualmente radicado en Catar.

Dicho procedimiento será el que se aplicará para las ventas de oro autorizadas por EE. UU.

La medida sobre el oro venezolano se conoce luego de la visita del secretario del Interior del gobierno de Trump, Doug Burgum, quien estuvo en Venezuela durante dos días, y luego de que ambas naciones anunciaran el restablecimiento de lazos diplomáticos.

Tras el arresto de Maduro durante una incursión de fuerzas especiales de EE. UU. en Caracas el 3 de enero, Washington afirma que administra a Venezuela.