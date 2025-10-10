NTN24
Viernes, 10 de octubre de 2025
Viernes, 10 de octubre de 2025
Médicos Sin Fronteras

Médicos Sin Fronteras anuncia su retiro del Darién tras caída histórica en el paso de migrantes

octubre 10, 2025
Por: Laura Talero Rojas
Médicos Sin Fronteras | Foto AFP
Médicos Sin Fronteras | Foto AFP
La organización humanitaria dejará de operar en la selva panameña después de cuatro años de atención continua a miles de personas en tránsito.

Médicos Sin Fronteras (MSF) anunció que pondrá fin a sus operaciones humanitarias en el Tapón del Darién, uno de los pasos migratorios más peligrosos del mundo. En un comunicado, la organización explicó que su salida obedece a la drástica disminución del flujo migratorio en la región durante 2025.

o

La presencia de MSF en Panamá comenzó en 2021, cuando migrantes atendidos en México alertaron sobre las condiciones extremas que enfrentaban quienes cruzaban la selva. “Entre 2022 y 2024 atendimos el mayor pico de migrantes en la historia reciente del país”, explicó Altair Saavedra, coordinadora médica de MSF en Panamá.

El endurecimiento de las políticas migratorias tras el regreso de Donald Trump al poder en 2024 ha tenido un impacto directo. El Gobierno panameño cerró tres pasos fronterizos que eran rutas habituales y aumentó significativamente la presencia de las autoridades en la frontera con Colombia.

Como resultado, el tránsito de migrantes cayó un 99%. “Ante la disminución del tránsito hemos decidido concluir nuestra intervención, pero continuamos monitoreando la migración en la región para dar apoyo si surgen necesidades críticas”, añadió Saavedra.

o

Las cifras oficiales reflejan el cambio radical. Según el Servicio de Migración de Panamá, entre 2021 y 2024 más de 1,2 millones de personas cruzaron el Darién. Entre enero y agosto de 2025, apenas 2.941 migrantes completaron la travesía.

Aunque la presión migratoria disminuyó, la selva ha quedado profundamente afectada. De acuerdo con Infobae, se necesitarán cerca de 10 millones de dólares para recuperar las zonas impactadas por el paso masivo de personas en años anteriores.

Temas relacionados:

Médicos Sin Fronteras

Selva del Darién

Tapón del Darién

Migrantes

Inmigración

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

¿Qué implica la derrota de los demócratas en el Senado que dejó intacto el poder de Trump sobre los ataques militares en el Caribe?

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"El mejor amigo de los narcos en Colombia se llama Gustavo Petro": Francisco Santos, exvicepresidente colombiano

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Medellín, una historia de éxito, resiliencia y propósito que sirve de modelo para Latinoamérica": la capital de Antioquia es protagonista del foro 'Crimen Organizado y Democracia en Latinoamérica' en Washington

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Polémico concierto de rock del presidente Milei: ¿un acto de conexión con su base o un intento de desviar la atención de la crisis?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Este galardón obliga a los gobiernos de la región y del mundo a reconocer los hechos": Felipe Calderón sobre Premio Nobel de Paz a María Corina Machado

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Surge nueva información sobre el atentado contra la caravana del presidente Daniel Noboa en Ecuador; esto es lo que se sabe

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Gustavo Petro tiene gran responsabilidad”: Daniel Raisbeck sobre la violencia política en Colombia

Ver más

Videos

Ver más
María Corina Machado | Foto: EFE
Premio Nobel de la Paz

Israelíes felicitan a María Corina Machado por su Premio Nobel de Paz: “ha hecho cosas muy buenas para su país y el resto del mundo”

Felipe Calderón, expresidente de México - Foto: EFE
María Corina Machado

"Este galardón obliga a los gobiernos de la región y del mundo a reconocer los hechos": Felipe Calderón sobre Premio Nobel de Paz a María Corina Machado

Expresidente de Costa Rica, Laura Chinchilla | Foto: EFE
Premio Nobel de la Paz

“Que esto se convierta en un mensaje para redoblar los esfuerzos, que Venezuela merece para recuperar su democracia”: Laura Chinchilla sobre Premio Nobel de Paz de María Corina Machado

Magalli Meda, jefe de campaña de María Corina Machado y rescatada de la embajada de Argentina en Caracas - Foto: EFE
Premio Nobel de la Paz

"Este premio le da una fuerza increíble a la causa venezolana": Magalli Meda sobre el Premio Nobel a María Corina Machado

María Corina Machado, galardonada con el premio Nobel de la Paz, y Edmundo González, presidente electo de Venezuela - Foto: EFE
María Corina Machado

"No es un reconocimiento a su persona, sino a todos los venezolanos por su resistencia": Edmundo González sobre Premio Nobel de Paz otorgado a María Corina Machado

Más de Actualidad

Ver más
Primer ministro de Reino Unido, Canadá y Australia, Keir Starmer, Mark Carney y Anthony Albanese | Foto: AFP
Reino Unido

Reino Unido, Canadá y Australia reconocieron formalmente a Palestina como Estado

Nicolás Maduro | Foto: EFE
Régimen de Maduro

“Mientras Maduro mantenga el control, los venezolanos son vulnerables en cualquier parte del mundo”: periodista que denunció supuesto plan del régimen para secuestrarlo

Manuel Adorni, portavoz de Argentina | Foto: AFP
Argentina

Portavoz argentino ironizó sobre decreto de Maduro de adelantar la Navidad en Venezuela: "Esperamos que la llegada anticipada de Santa Claus les traiga paz y tranquilidad"

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Fase dos de guerra contra las drogas golpearía al anillo de hierro de la dictadura de Venezuela

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El mundo es un genocidio

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Primer ministro de Reino Unido, Canadá y Australia, Keir Starmer, Mark Carney y Anthony Albanese | Foto: AFP
Reino Unido

Reino Unido, Canadá y Australia reconocieron formalmente a Palestina como Estado

James Rodríguez, Luis Díaz, Falcao García y Jhon Durán | Foto: EFE
Champions League

Estos son los 19 colombianos que han marcado gol en toda la historia de la Champions League

Nicolás Maduro | Foto: EFE
Régimen de Maduro

“Mientras Maduro mantenga el control, los venezolanos son vulnerables en cualquier parte del mundo”: periodista que denunció supuesto plan del régimen para secuestrarlo

Manuel Adorni, portavoz de Argentina | Foto: AFP
Argentina

Portavoz argentino ironizó sobre decreto de Maduro de adelantar la Navidad en Venezuela: "Esperamos que la llegada anticipada de Santa Claus les traiga paz y tranquilidad"

B King y Regio Clown - Captura de Instagram
Asesinato

Hallan sin vida a los músicos colombianos B King y Regio Clown tras estar desaparecidos en México

Luis Díaz, jugador del Bayern Múnich, en Champions League - Foto: EFE
Luis Díaz

"Éramos felices y no lo sabíamos": aficionados del Liverpool recuerdan a Luis Díaz tras dura derrota en Champions League ante Galatasaray

Explosión de camión cargado con pipetas de gas en México. (EFE)
Explosión

Más de 50 heridos deja explosión causada por camión cargado con pipetas de gas en Ciudad de México

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda