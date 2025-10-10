Médicos Sin Fronteras anuncia su retiro del Darién tras caída histórica en el paso de migrantes

Médicos Sin Fronteras (MSF) anunció que pondrá fin a sus operaciones humanitarias en el Tapón del Darién, uno de los pasos migratorios más peligrosos del mundo. En un comunicado, la organización explicó que su salida obedece a la drástica disminución del flujo migratorio en la región durante 2025.

La presencia de MSF en Panamá comenzó en 2021, cuando migrantes atendidos en México alertaron sobre las condiciones extremas que enfrentaban quienes cruzaban la selva. “Entre 2022 y 2024 atendimos el mayor pico de migrantes en la historia reciente del país”, explicó Altair Saavedra, coordinadora médica de MSF en Panamá.

El endurecimiento de las políticas migratorias tras el regreso de Donald Trump al poder en 2024 ha tenido un impacto directo. El Gobierno panameño cerró tres pasos fronterizos que eran rutas habituales y aumentó significativamente la presencia de las autoridades en la frontera con Colombia.

Como resultado, el tránsito de migrantes cayó un 99%. “Ante la disminución del tránsito hemos decidido concluir nuestra intervención, pero continuamos monitoreando la migración en la región para dar apoyo si surgen necesidades críticas”, añadió Saavedra.

Las cifras oficiales reflejan el cambio radical. Según el Servicio de Migración de Panamá, entre 2021 y 2024 más de 1,2 millones de personas cruzaron el Darién. Entre enero y agosto de 2025, apenas 2.941 migrantes completaron la travesía.

Aunque la presión migratoria disminuyó, la selva ha quedado profundamente afectada. De acuerdo con Infobae, se necesitarán cerca de 10 millones de dólares para recuperar las zonas impactadas por el paso masivo de personas en años anteriores.