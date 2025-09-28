Dos candidatos más se suman a la contienda electoral de cara a las elecciones presidenciales del 2026 en Colombia

De cara a la contienda electoral por la presidencia de la República del año 2026 en Colombia, se siguen sumando nuevos precandidatos, junto con nuevas propuestas, por medio de las cuales buscan convencer a los colombianos de que son la alternativa para liderar un país lleno de varios.

Últimos en unirse a la amplia lista de candidatos que buscan llegar a la Casa de Nariño son Luis Carlos Reyes, exdirector de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y exministro de Comercio y Turismo del gabinete Petro; y el expresidente del Senado de la República y representante del Partido Conservador Efraín Cepeda.

Ambos en un acto público y ante los medios de comunicación oficializaron su candidatura a las elecciones presidenciales del próximo año, convencidos que, con su carácter, iniciativa y las capacidades necesarias, pueden sacar adelante al país.

Así oficializaron Reyes y Cepeda su candidatura por la Presidencia

Una de las principales apuestas de Luis Carlos Reyes es la cercanía con la ciudadanía, así lo dio a conocer este domingo cuando se refiero a sus aspiraciones para llegar a la casa de Nariño en 2026.

“Hoy vinimos acá para ponernos al servicio de ustedes, queremos ponernos al servicio de esas decenas de millones de compatriotas, que día a día orientan su existir hacia el servicio de los demás”, expresó el exdirector de la DIAN.

Reyes, quien en su momento fue cercano al gobierno de Gustavo Petro, se ha mostrado alejado del petrismo luego de su salida del Ministerio de Comercio y Turismo, debido a varias diferencias que se presentaron en aquel entonces, ante las cuales ha preferido mantenerse al margen y no polemizar.

Entre tanto, Efraín Cepeda, candidato por el Partido Conservador, en medio de un acto público en la ciudad de Barranquilla, señaló que iniciará camino para llegar a la Presidencia de la República en las elecciones de 2026.

Con una mirada futurista y optimista, el presidente del Senado tiene claro cuál sería su primera acción como mandatario de los colombianos: “El día que me posesione pongo fin a la paz total e inmediatamente ordeno a las fuerzas militares y de policía liberar las poblaciones que actualmente están en manos de los grupos armados”, señaló.

Asimos dejó claro que, dentro de sus propuestas, está el erradicar los cultivos ilícitos de droga con fumigación por medio de drones y aspira devolverle los “subsidios del Icetex”, puntualizó Cepeda.