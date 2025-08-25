NTN24
Lunes, 25 de agosto de 2025
Presos políticos

Dos presos políticos excarcelados en Venezuela tienen ciudadanía italiana: Tajani asegura que mantienen esfuerzos para liberarlos a todos

agosto 25, 2025
Por: Redacción NTN24
Antonio Tajani, ministro de Relaciones Exteriores de Italia / Foto: AFP
El Ministerio de Exteriores de Italia fue notificado y dijo que seguirá con las acciones por otros detenidos como el cooperante Alberto Trentini.

Este fin de semana fueron excarcelados 13 presos políticos en Venezuela, entre ellos el exdiputado Américo de Gracia y Margarita Assenza, ambos también con ciudadanía italiana.

o

Cuando faltaban casi dos meses para cumplirse un año del desmantelamiento de toda la Alcaldía de Maracaibo, el régimen excarceló a todo el grupo, que incluye al exalcalde de la capital zuliana, Rafael Ramírez.

La información fue confirmada por el diputado Henrique Capriles, quien llevó a cabo la negociación cuya mayoría benefició a militantes de su partido Primero Justicia.

Fueron excarcelados Américo De Grazia, Víctor Jurado, Arelis Ojeda Escalante , Mayra Castro, Diana Berrío, Margarita Assenza y Gorka Carnevali. También dieron casa por cárcel Rafael Ramírez, Pedro Guanipa , David Barroso, Valentín Gutiérrez Pineda y Nabil Maalouf.

El Ministerio de Exteriores de Italia fue notificado y dijo que seguirá con las acciones por otros detenidos como el cooperante Alberto Trentini.

Para Italia, la salida de prisión de Americo de Gracia como Margarita Assenza es "un resultado" al que ha contribuido el Ministerio de Exteriores, con su titular Antonio Tajani, y el Gobierno de Giorgia Meloni.

o

Tanto De Gracia como Assenza deberán declarar ante el tribunal el lunes, según el comunicado italiano, y se les ha impedido abandonar Caracas.

El Gobierno italiano ha avanzado en la nota que seguirá su acción diplomática para lograr la liberación de "todos los italianos todavía arrestados" en el país, especialmente del cooperante Alberto Trentini.

Según el Foro Penal, en Venezuela hay unos 80 presos políticos con nacionalidades extranjeras.

