Maduro excarcela a una docena de presos políticos, entre ellos Américo De Grazia y todos los detenidos en la Alcaldía de Maracaibo

Cuando faltaban casi dos meses para cumplirse un año del desmantelamiento de toda la Alcaldía de Maracaibo, se confirma que el régimen de Maduro excarceló a una docena de presos políticos, entre ellos el exalcalde de la capital zuliana, Rafael Ramírez.

Pero también se habría dado libertad plena al exdiputado Américo De Grazia, quien también tiene la ciudadanía italiana.

La información fue confirmada por el periodista Vladimir Villegas, quien aseguró que sería el diputado Henrique Capriles, quien daría los detalles.

Esto revelaría que fue Capriles quien llevó a cabo la negociación de las excarcelaciones, ya que algunos de los beneficiados militan en el partido Primero Justicia.

Las excarcelaciones se producen luego que se eligieran nuevas autoridades en el Zulia, en unas elecciones a las que María Corina Machado llamó a la abstención, pero también en momentos de máxima tensión política entre Venezuela y Estados Unidos, que envió sendos equipos marítimos para "combatir" al Cartel de los Soles.

"Excarcelados 13 presos políticos En libertad plena Américo De Grazia, Víctor Jurado, Arelis Ojeda Escalante , Mayra Castro, Diana Berrío, Margarita Assenza y Gorka Carnevali. Casa por cárcel Rafael Ramírez, Pedro Guanipa , David Barroso, Valentín Gutiérrez Pineda y Nabil Maalouf.En instantes Henrique Capriles dará detalles al respecto en sus redes sociales", escribió Villegas en la red social X.

Diana Berrío, era la directora de Talento Humano de la Alcaldía de Maracaibo detenida en medio de la persecución al equipo de Ramírez. También Margarita Assenza, vinculada a la alcaldía de Maracaibo.

Tendrían casa por cárcel quien fuera el alcalde Rafael Ramírez; Pedro Guanipa, de la Alcaldía y hermano de Juan Pablo Guanipa; y David Barroso.

Asimismo estarían en el grupo de beneficiados Valentín Gutiérrez Pineda, contratista de la Alcaldía de Cabimas, detenido por presunta venta clandestina de gasolina.

También Nabil Maalouf, alcalde de Cabimas, detenido por presuntos delitos de corrupción, peculado doloso y asociación para delinquir. Gorka Carnevalli es dirigente de El Hatillo.

Más tarde, Capriles escribió: "Otro paso más en favor de quienes están tras las rejas. Sabemos que quedan muchos. Seguimos luchando por todos. Libertad: Victor Jurado, Simon Vargas, Arelis Ojeda Escalante, Mayra Castro, Diana Berrío, Margarita Assenzo, Gorka Carnevalli, Américo de Grazia. Casa por cárcel: Nabil Maalouf, Valentin Gutierrez Pineda, Rafael Ramirez, Pedro Guanipa, David Barroso.