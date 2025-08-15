NTN24
Viernes, 15 de agosto de 2025
Marco Rubio

Durante reunión con presidente sudamericano, Marco Rubio reiteró a la prensa que el régimen venezolano es "una organización criminal"

agosto 15, 2025
Por: David Esteban Pinzón
Marco Rubio/ Nicolás Maduro - Fotos AFP
El secretario de Estado de los Estados Unidos aseguró que hay varios países que cooperan con su nación, pero otros que "desafortunadamente que no".

Marco Rubio, secretario de Estado de los Estados Unidos, reiteró este jueves que el régimen venezolano encabezado por Nicolás Maduro es "una organización criminal".

Durante la firma de un acuerdo con Paraguay, Rubio aseguró que "son grupos que están operando con impunidad en aguas internacionales, simplemente exportando a Estados Unidos veneno, están matando, están destruyendo comunidades", aseguró Rubio.

El jefe de la diplomacia estadounidense se refirió más temprano a las informaciones de prensa sobre el despliegue de fuerzas navales estadounidenses en el Caribe contra los carteles de la droga.

Rubio no lo negó y en cambio aseguró que "la droga es una amenaza para la seguridad nacional" de los Estados Unidos.

Diosdado Cabello, ministro de Interior y Justicia del régimen de Maduro, ha rechazado los señalamientos y aseguró que "el único cártel de droga que opera a la luz de todo el mundo es la DEA (Administración de Control de Drogas)" de Estados Unidos.

"Nosotros también estamos desplegados en todo el Caribe (...) que nos corresponde a nosotros, en nuestro mar, propiedad, territorio venezolano", añadió Cabello durante una rueda de prensa.

La semana pasada medios estadounidenses aseguraron que el presidente Donald Trump ordenó a las fuerzas armadas combatir los cárteles latinoamericanos designados por Estados Unidos como organizaciones "terroristas" globales.

"Esos grupos serán confrontados", afirmó Rubio sin especificar cómo. Según él, algunos "utilizan el espacio aéreo" para "transportar veneno" al país norteamericano.

"Es un tema muy serio, tenemos muchos países que cooperan con nosotros en ese esfuerzo y algunos desafortunadamente que no", apuntó.

Días después de que Washington subiera a 50 millones de dólares la recompensa por información que permita detener a Maduro, Rubio señaló que el régimen venezolano no es "legítimo".

"Son una organización criminal que básicamente ha tomado el control del territorio nacional de un país y que, por cierto, también amenaza a las compañías petroleras que operan legalmente en Guyana", estimó el secretario de Estado.

Por su parte, la secretaria de Justicia y fiscal general, Pam Bondi, también había vuelto a cargar contra Maduro.

"Hay un puente aéreo donde el régimen venezolano paga para tener libre acceso al espacio aéreo sin ser detectado, a Honduras, luego a Guatemala y a México, donde pueden traficar y transportar estas drogas", declaró en una entrevista con Fox Noticias.

Bondi añadió que también intercambian "dinero por sobornos. Intercambian armas por los puertos de entrada y el espacio aéreo para llevar estas drogas a todos estos otros países y a Estados Unidos".

En un comunicado publicado este jueves el Gobierno de Guatemala afirmó que "no permite el uso de su espacio aéreo por redes criminales".

"Rechazamos las recientes declaraciones de la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi", afirmó la cancillería, recordando que Guatemala no reconoce la legitimidad de la dictadura de Maduro.

En la red social X, la cancillería de Honduras, por su lado, calificó de "falsa" la declaración de Bondi.

