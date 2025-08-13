"Esto es crimen organizado, no es diferente a la mafia": fiscal general de EE. UU. dice que se incautaron USD $700 millones en activos vinculados a Maduro

Este miércoles, en una entrevista en el programa Fox Noticias de la cadena Fox, la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, se refirió al líder del régimen de Venezuela, Nicolás Maduro.

En la conversación con Rachel Campos-Duffy, Bondi reveló que el Departamento de Justicia ya ha llevado a cabo la incautación de bienes vinculados a Maduro por una suma que supera los 700 millones de dólares.

"Esto es crimen organizado, no es diferente a la mafia", dijo Bondi.

Y agregó que "activos relacionados a Maduro por más de 700 millones de dólares en total ya han sido incautados y su reino del terror continúa".

Según Bondi, "estos activos incluyen dos multimillonarios jets, múltiples casas, una mansión en República Dominicana, múltiples multimillonarias casas en Florida, una granja de caballos, autos, nueve vehículos, creo; millones de dólares en joyas y efectivo".

La fiscal finalizó señalando que, pese a las cuantiosas incautaciones, "todavía esta operación criminal sigue funcionando".

Cabe recordar que el pasado 7 de agosto los Departamentos de Justicia y de Estado de Estados Unidos anunciaron una recompensa de 50 millones de dólares por información que conduzca al arresto de Nicolás Maduro.

Bondi señaló en ese entonces que Maduro es “uno de los mayores narcotraficantes del mundo”.

Además, aseguró que Maduro utiliza organizaciones terroristas extranjeras como el Cártel de los Soles para introducir drogas letales y violencia a la unión americana.

Esta nueva recompensa se conoce una semana después de que el Departamento de Estado publicara un comunicado con un valor de 25 millones de dólares por información que sirviera para capturar al líder del régimen venezolano. Ahora doblaron el monto.

Horas después, el presidente Donald Trump firmó una directiva para que las Fuerzas Militares de los Estados Unidos comiencen a usar sus capacidades armadas contra los carteles de la droga de Latinoamérica que han sido designados como organizaciones terroristas.

Este es el caso del Cartel de los Soles en Venezuela, que recibió esta designación recientemente y es liderado por Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y Vladimir Padrino López,

En este contexto, el secretario de Estado, Marco Rubio, resaltó que no se puede seguir tratando a los integrantes de estos carteles como simples delincuentes, pues “tienen armamento como el de los terroristas o incluso ejércitos”. Además, mencionó que estos carteles se extienden desde el régimen madurista hasta organizaciones en México, Ecuador y Guatemala.

“Esos cárteles se extienden desde el régimen de Maduro en Venezuela, que no es un gobierno legítimo; no reconocemos la legitimidad del régimen de Maduro. Es una organización criminal, que abarca hasta los diversos cárteles que operan en México y en otros lugares (…) Lo que cambia es que nos da autoridad legal para atacarlos de maneras que no se pueden hacer si son solo un grupo de delincuentes. Ya no es un asunto de aplicación de la ley. Se convierte en un asunto de seguridad nacional”, dijo el funcionario en entrevista con Raymond Arroyo.