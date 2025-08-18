NTN24
Lunes, 18 de agosto de 2025
Lunes, 18 de agosto de 2025
Durante varios minutos el concurrido Times Square de Nueva York lució desierto por cuenta de un "paquete sospechoso"

agosto 18, 2025
Por: Redacción NTN24
Times Square de Nueva York - Foto de referencia: EFE
Times Square de Nueva York - Foto de referencia: EFE
En medio de las averiguaciones, agentes de las fuerzas del orden público se pararon en cada esquina de dicha demarcación

Durante hora y media el concurrido Times Square de Nueva York lució desierto este lunes por cuenta de un "paquete sospechoso".

La última información que se tiene es que la policía neoyorkina reabrió dicho paso en Manhattan a vehículos y peatones, después de un breve cierre que siguió a una llamada sobre un dispositivo sospechoso.

En medio de las averiguaciones, agentes de las fuerzas del orden público se pararon en cada esquina de dicha demarcación.

Asimismo, un camión de la policía de la denominada ‘gran manzana’ bloqueó la popular avenida.

Alrededor del mediodía, las autoridades permitieron que vehículos y peatones volvieran a entrar en la zona.

Times Square suele estar repleta de turistas y trabajadores de oficina, especialmente durante el verano.

Su ubicación, pantallas brillantes, ambiente vibrante y más, atraen a millones de visitantes cada año.

Además, esta zona es conocida por su intensa actividad comercial y teatros de Broadway.

