Durante varios minutos el concurrido Times Square de Nueva York lució desierto por cuenta de un "paquete sospechoso"

Durante hora y media el concurrido Times Square de Nueva York lució desierto este lunes por cuenta de un "paquete sospechoso".

VEA TAMBIÉN Autoridades ucranianas confirman la muerte de 14 personas en bombardeos rusos, previo a la reunión Trump - Zelenski en la Casa Blanca o

La última información que se tiene es que la policía neoyorkina reabrió dicho paso en Manhattan a vehículos y peatones, después de un breve cierre que siguió a una llamada sobre un dispositivo sospechoso.

En medio de las averiguaciones, agentes de las fuerzas del orden público se pararon en cada esquina de dicha demarcación.

Asimismo, un camión de la policía de la denominada ‘gran manzana’ bloqueó la popular avenida.

Alrededor del mediodía, las autoridades permitieron que vehículos y peatones volvieran a entrar en la zona.

Times Square suele estar repleta de turistas y trabajadores de oficina, especialmente durante el verano.

Su ubicación, pantallas brillantes, ambiente vibrante y más, atraen a millones de visitantes cada año.

VEA TAMBIÉN Siete personas murieron en Santo Domingo, Ecuador, cuando atacantes abrieron fuego en un billar o

Además, esta zona es conocida por su intensa actividad comercial y teatros de Broadway.