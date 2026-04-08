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Miércoles, 08 de abril de 2026
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Nayib Bukele

Tenso cruce entre Bukele y Petro: el mandatario colombiano calificó las cárceles de El Salvador como "campos de concentración" y su homólogo le propuso enviarle a toda su población carcelaria

abril 8, 2026
Por: Redacción NTN24
Nayib Bukele y Gustavo Petro | Foto: EFE
Nayib Bukele y Gustavo Petro | Foto: EFE
El cruce entre ambos mandatarios se dio tras el informe publicado por el medio El País que afirma que el 36% de los encarcelados en El Salvador durante el estado de excepción no figuraban como pandilleros.

En las últimas horas los presidentes de Colombia y El Salvador protagonizaron un nuevo choque en redes sociales por las cárceles del país centroamericano. El mandatario salvadoreño respondió a las críticas de su homólogo colombiano sobre las cárceles de El Salvador, las cuales calificó de "campos de concentración de población civil".

Desde su cuenta en la red social de X, el mandatario colombiano aseguró que El Salvador tiene "un 36% de personas presas inocentes", lo que considera es "un crimen contra la humanidad" y se trata de "campos de concentración de población civil".

"Gente apresada porque tiene un tatuaje o es joven, así no se disminuye una tasa de homicidios porque estás matando en vida a miles de jóvenes presos inocentes y a sus familias, se parece a las ejecuciones oficiales en Colombia para matar jóvenes para hacerlos pasar por guerrilleros dados de baja, cuando eran jóvenes inocentes incluso con problemas mentales recogidos en los barrios populares de las grandes ciudades", agregó.

Petro también hizo énfasis en que "eso se llama terrorismo y sirve para conseguir apoyo popular ignorante, y después siguen los ciclos de venganza y más muertes".

Ante esto, Bukele respondió diciendo: "Señor presidente Gustavo Petro, hace algún tiempo planteé una propuesta similar a Hillary Clinton, tras sus críticas sobre el sistema penitenciario en mi país. Hasta hoy, sigo a la espera de una respuesta".

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"Permítame entonces extenderle la misma invitación, con el mayor respeto. Si, como usted sostiene, en nuestro país existen “campos de concentración”, estaríamos frente a una situación que no admite términos medios, sino decisiones firmes en favor de la dignidad humana", sostuvo.

El jefe de Estado dijo que El Salvador está dispuesto a "facilitar el traslado del 100% de su población carcelaria, todos, incluyendo los llamados presos políticos y cualquier otro caso que considere viole su política del 'amor y la vida'" a Colombia.

Pero que únicamente bajo la condición, compartida por Petro, de que " deben ser todos. Porque si se trata de “campos de concentración”, incluso un solo detenido que permanezca allí sería inaceptable".

"Esta es una oportunidad histórica para consolidar su legado como el libertador que extendió la cuerda firme de la justicia, para sacar a miles del abismo de la exclusión", finalizó.

El cruce entre ambos mandatarios se dio tras el informe publicado por el medio El País que afirma que el 36% de los encarcelados en El Salvador durante el estado de excepción no figuraban como pandilleros.

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