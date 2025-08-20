EE. UU. anunció nueva política para quienes soliciten vivir o trabajar en el país: evaluará posibles actitudes "antiestadounidenses"

Las autoridades de Estados Unidos anunciaron una nueva política para quienes soliciten vivir o trabajar en el país. De acuerdo con un documento del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), las personas ahora serán examinadas por posturas "antiestadounidenses", lo que incluye revisar sus redes sociales.

El texto, publicado el 19 de agosto, indica que los funcionarios de inmigración podrán analizar si los solicitantes han tenido "cualquier participación en organizaciones antiestadounidenses o terroristas" o si existe "alguna evidencia de actividad antisemita".

"El USCIS está actualizando el Manual de Políticas para brindar orientación adicional a los funcionarios sobre el peso discrecional negativo significativo que el USCIS asigna en circunstancias en las que un extranjero ha respaldado, promovido, apoyado o de alguna manera adoptado las opiniones de una organización o grupo terrorista, incluyendo aquellos que apoyan o promueven ideologías o actividades antiamericanas, terrorismo antisemita, organizaciones terroristas antisemitas e ideologías antisemitas, en cualquier caso que implique un ejercicio de discreción", precisó.

La reciente actualización de la política apunta que la inspección de las redes sociales, puesta en marcha por la Administración del presidente Donald Trump en junio, se ampliará para incluir búsquedas de cualquier "actividad anti EE. UU.".

El documento del USCIS precisó que la política "entra en vigor de inmediato y se aplica a las solicitudes pendientes o presentadas a partir de la fecha de publicación".

"Los beneficios de Estados Unidos no deben otorgarse a quienes desprecian al país y promueven ideologías antiamericanas. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) se compromete a implementar políticas y procedimientos que erradiquen el antiamericanismo y a apoyar la aplicación de rigurosas medidas de selección e investigación de antecedentes en la mayor medida posible", declaró el portavoz del USCIS, Matthew Tragesser.

Se trata de un endurecimiento de las restricciones para inmigrantes que hace parte de la dura política migratoria del presidente Trump, puesta en marcha desde que llegó al poder en enero. La reciente acción buscaría disuadir a los inmigrantes y estudiantes internacionales que buscan llegar al país.

Según datos oficiales, el Departamento de Estado ha revocado más de 6.000 visas de estudiante este año. La entidad federal instó en junio a las embajadas y consulados a examinar las solicitudes de visas de estudiantes con el fin de hallar "actitudes hostiles hacia nuestros ciudadanos, cultura, gobierno, instituciones o principios fundadores".