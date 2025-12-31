Encuesta revela que una significativa mayoría de estadounidenses está de acuerdo con sacar a Maduro del poder y llevarlo a prisión

The Harris Poll es una empresa estadounidense de investigación y análisis de mercados que ha estado rastreando el sentimiento, los comportamientos y las motivaciones de los adultos estadunidenses desde 1963.

Ahora, The Harris Poll en conjunto con Harvard Caps, realizó una nueva encuesta entre el 2 y el 4 de diciembre de 2025.

El sondeo señaló que el 54% de los consultados apoya las políticas de la administración de Donald Trump hacia América Latina, una cifra que se eleva significativamente entre los votantes republicanos con 87% de apoyo y, alcanza el 47% entre los independientes.

Adicionalmente, el 64% considera que Nicolás Maduro debe ser removido del poder, esta votación creció con gran fuerza especialmente entre los republicanos con un 78% respaldando esa postura.

En paralelo, el 66% de los estadunidenses considera que la salida de Maduro es un asunto de interés nacional para Estados Unidos, esta percepción es compartida por el 83% de los republicanos y el 58% de los independientes.

El estudio realizado también planteó un escenario que detalla las acusaciones de narcoterrorismo contra el líder de la designada Organización Terrorista Extranjera el Cartel de los Soles según Washington, Nicolás Maduro, y la crisis migratoria derivada de la situación venezolana. El respaldo a su remoción se eleva hasta un 85%.

Según el documento, los resultados también evidencian una percepción ampliamente negativa del régimen: “75% de los votantes lo califica como una dictadura, 74% lo identifica como un enemigo de Estados Unidos y el 65% considera que participa en actividades de narcotráfico”, además, el 71% cree que respalda a carteles criminales y redes ilícitas.

En cuanto a eventuales acciones, la encuesta revela un apoyo mayoritario a medidas judiciales directas: el 76% de los encuestados apoya que Estados Unidos arreste a Nicolás Maduro y lo someta a juicio en ese país.

Este respaldo atraviesa las distintas tendencias políticas con un 73% de apoyo entre demócratas, 71% entre independientes y 82% entre republicanos, asimismo, el 68% en general considera que la mayoría de los venezolanos celebraría la salida o eventual arresto de Maduro.

Cabe resaltar que estos resultados se dan en un contexto de creciente tensión entre Washington y el régimen venezolano, marcado por declaraciones cruzadas y un aumento en la tensión diplomática y económica por parte del Gobierno Trump.