Gobierno de Colombia rechazó ataques de Estados Unidos contra lanchas en el Pacífico

La Cancillería colombiana rechazó en las últimas horas el más reciente ataque de Estados Unidos contra una lancha en aguas del Pacífico.

El Ministerio de Relaciones Exteriores hizo un llamado al gobierno de Estados Unidos para que cese estos ataques y respete las normas que dicta el derecho internacional.

“El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia rechaza la destrucción de una embarcación presuntamente relacionada con el narcotráfico en el océano Pacífico por parte de los Estados Unidos”, indica el comunicado.

Además, instó a la administración de Donald Trump “a dialogar, a través de los canales diplomáticos para aclarar este tipo de situaciones”.

“El Gobierno nacional reitera su llamado a que se adopten estrategias integrales y efectivas para continuar conjuntamente con la lucha contra la droga en la región, tal y como lo hemos venido haciendo durante décadas”, se lee.

La misiva llega luego de que el secretario de Guerra de los Estados Unidos, Pete Hegseth, informara sobre el ataque de dos embarcaciones que transportaban “narcóticos” en el Pacífico Oriental.

El primer ataque, que se llevó a cabo el martes, causó la muerte de dos personas que viajaban en la embarcación.

"Ayer, bajo la dirección del presidente Trump, el Departamento de Guerra llevó a cabo un ataque cinético letal contra un buque operado por una Organización Terrorista Designada y que realizaba narcotráfico en el Pacífico Oriental", indicó en su cuenta de X.

El segundo ataque, llevado a cabo este miércoles, dejó como saldo tres terroristas abatidos, según Hegseth.

“El Departamento de Guerra llevó a cabo otro ataque cinético letal contra un buque operado por una Organización Terrorista Designada (OTD)”, señaló Hegseth.

Según la información brindada por parte del secretario de Guerra, los hombres que tripulaban este navío eran “terroristas” y se “dedicaban al narcotráfico”.

"Nuestra inteligencia tenía conocimiento de que el buque estaba involucrado en el contrabando ilícito de narcóticos, transitaba por una ruta conocida de narcotráfico y transportaba narcóticos. Tres narcoterroristas varones se encontraban a bordo durante el ataque, que se llevó a cabo en aguas internacionales. Los tres terroristas murieron y ninguna fuerza estadounidense resultó herida en este ataque", indicó Pete Hegseth.

Asimismo, el secretario de Guerra fue enfático al señalar que los ataques en contra de los narcoterroristas “continuarán”, pues no permitirán que estos “narcotraficantes” sigan sembrando “la muerte y destrucción” de las ciudades norteamericanas.

"Estos narcotraficantes son la 'Al Qaeda' de nuestro hemisferio y no escaparán a la justicia. Los encontraremos y los eliminaremos hasta que la amenaza para el pueblo estadounidense se extinga", puntualizó.