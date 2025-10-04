NTN24
Sábado, 04 de octubre de 2025
Sábado, 04 de octubre de 2025
Emigrantes venezolanos

EE. UU. deja sin protección migratoria a más de 300.000 venezolanos: la Corte Suprema avala medida de la era Trump

octubre 4, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
La decisión judicial pone en riesgo de deportación a cientos de miles de venezolanos beneficiados con el Estatus de Protección Temporal (TPS).

La Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos autorizó a la administración del expresidente Donald Trump a eliminar el Estatus de Protección Temporal (TPS) para más de 300.000 inmigrantes venezolanos, una medida que deja a miles de familias expuestas a la deportación.

o

En declaraciones para el programa La Tarde de NTN24, Adelys Ferro, fundadora y directora del Venezuelan American Caucus, una organización que promueve los derechos y el bienestar de la comunidad venezolana en Estados Unidos, calificó el fallo como “una decisión injusta y profundamente política”.

“Esta decisión de la Corte Suprema deja a miles de personas sin estatus migratorio, mientras evaluamos qué otros recursos legales podemos usar para salvar a la mayor cantidad posible de venezolanos”, expresó Ferro.

Según la activista, el impacto real es aún mayor de lo que reflejan las cifras oficiales. “Estamos hablando de más de 600.000 venezolanos afectados, es decir, más del 66% de los que actualmente residen en Estados Unidos bajo alguna forma de protección temporal”, afirmó.

o

Ferro también subrayó que la comunidad venezolana no abandonará su compromiso con el país de origen pese a las dificultades. “La lucha de los venezolanos en Estados Unidos no cancela la lucha por la libertad en Venezuela. Seguimos comprometidos con la democracia y con el fin del régimen criminal de Nicolás Maduro”, concluyó.

Temas relacionados:

Emigrantes venezolanos

TPS

Migrantes

Deportaciones

Venezuela

Régimen de Maduro

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

¿Usa el presidente Petro las violentas protestas propalestinas en Colombia como herramienta política para atacar a la ANDI?

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

EE. UU. deja sin protección migratoria a más de 300.000 venezolanos: la Corte Suprema avala medida de la era Trump

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Petro, en inesperado cambio de opinión, dijo estar de acuerdo con Trump en el plan que busca poner fin a la guerra en Gaza

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Expertos analizan controversia por anuncio de ICE en el Super Bowl durante presentación de Bad Bunny

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"No solamente pone en riesgo la vida de los empresarios, sino también la seguridad económica del país": presidente del Consejo Gremial Nacional de Colombia sobre declaraciones de Petro contra el sector

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Segundo día de cierre del Gobierno de EE. UU.: el presidente Trump anunció "miles" de despedidos

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"A Evo Morales le conviene un triunfo de Rodrigo Paz": Orlando Avendaño sobre elecciones en Bolivia

Ver más

Videos

Ver más
Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel, y Donald Trump, presidente de EE. UU. - Foto: EFE
Israel - Hamás

"La respuesta de Hamás no es una rendición": periodista experto en Medio Oriente sobre propuesta de paz liderada por Donald Trump

Protestas en Bogotá (AFP)
Protestas

Rechazo en Colombia a vandalismo de encapuchados en protestas pro Palestina: sectores cuestionan postura del presidente Petro

José Daniel Ferrer - AFP
Cuba

Confirman decisión de José Daniel Ferrer de salir de Cuba cuando el régimen lo libere: "donde quiera que resida, será siempre un ejemplo para todos"

Foto: Senador Rick Scott en entrevista para NTN24
Régimen de Maduro

"Esperaría que Maduro vea que sus días están contados y huya a Rusia o China antes": senador Rick Scott sobre conflicto armado formal de EE. UU. contra los carteles en el Caribe

Ataque de Estados Unidos en el Caribe - Captura de video proporcionado por el Gobierno de EE. UU.
Donald Trump

Este es el documento en el que Donald Trump declara "conflicto armado formal" contra los carteles de drogas

Más de Actualidad

Ver más
Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y Delcy Rodríguez (EFE)
Narcotráfico

"En 90 segundos mostraremos el terror de Estado que se vive en Venezuela": creador se la serie 'Narcoterroristas', que expone el vínculo del Cartel de los Soles con la dictadura de Maduro

Christopher Landau - Foto EFE
Colombia

Subsecretario de Estado de EE. UU. responde a precandidato presidencial y aliado de Petro que pidió renunciar a su visa

Gustavo Petro, presidente de Colombia - Foto: EFE
Gustavo Petro

"A mí no me preocupa la ayuda de Estados Unidos": Petro reacciona a descertificación de Colombia en la lucha antidrogas por parte de la administración Trump

Opinión

Ver más
Arturo McFields Asamblea General de la ONU

Histórica Asamblea de la ONU sin los dictadores de Cuba, Nicaragua y Venezuela

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El mundo es un genocidio

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Paul Gallagher | Foto: AFP
Agresión Sexual

Hermano de los músicos de Oasis se declaró no culpable de los cargos de agresión sexual y violación en su contra

Luis Javier Suárez continua con su racha goleadora con su club - Foto: EFE
Luis Suárez

¡Imparable! Luis Javier Suárez, el delantero de la Selección Colombia, continúa con su racha goleadora

Atlético Nacional vs Millonarios, el clásico de la fecha 13 del FPC - Fotos AFP
Liga BetPlay Dimayor

Atlético Nacional vs. Millonarios: el clásico de la fecha 13 de la Liga BetPlay Clausura 2025

Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y Delcy Rodríguez (EFE)
Narcotráfico

"En 90 segundos mostraremos el terror de Estado que se vive en Venezuela": creador se la serie 'Narcoterroristas', que expone el vínculo del Cartel de los Soles con la dictadura de Maduro

Selección de Israel / FOTO: EFE
Israel

Instan a la FIFA y a la UEFA que expulse a Israel de todas las competencias de fútbol a nivel mundial debido al conflicto en Gaza

Christopher Landau - Foto EFE
Colombia

Subsecretario de Estado de EE. UU. responde a precandidato presidencial y aliado de Petro que pidió renunciar a su visa

Gustavo Petro, presidente de Colombia - Foto: EFE
Gustavo Petro

"A mí no me preocupa la ayuda de Estados Unidos": Petro reacciona a descertificación de Colombia en la lucha antidrogas por parte de la administración Trump

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda