EE. UU. deja sin protección migratoria a más de 300.000 venezolanos: la Corte Suprema avala medida de la era Trump

La Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos autorizó a la administración del expresidente Donald Trump a eliminar el Estatus de Protección Temporal (TPS) para más de 300.000 inmigrantes venezolanos, una medida que deja a miles de familias expuestas a la deportación.

En declaraciones para el programa La Tarde de NTN24, Adelys Ferro, fundadora y directora del Venezuelan American Caucus, una organización que promueve los derechos y el bienestar de la comunidad venezolana en Estados Unidos, calificó el fallo como “una decisión injusta y profundamente política”.

“Esta decisión de la Corte Suprema deja a miles de personas sin estatus migratorio, mientras evaluamos qué otros recursos legales podemos usar para salvar a la mayor cantidad posible de venezolanos”, expresó Ferro.

Según la activista, el impacto real es aún mayor de lo que reflejan las cifras oficiales. “Estamos hablando de más de 600.000 venezolanos afectados, es decir, más del 66% de los que actualmente residen en Estados Unidos bajo alguna forma de protección temporal”, afirmó.

Ferro también subrayó que la comunidad venezolana no abandonará su compromiso con el país de origen pese a las dificultades. “La lucha de los venezolanos en Estados Unidos no cancela la lucha por la libertad en Venezuela. Seguimos comprometidos con la democracia y con el fin del régimen criminal de Nicolás Maduro”, concluyó.