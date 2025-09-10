NTN24
Miércoles, 10 de septiembre de 2025
Gobierno de Estados Unidos

EE. UU. expresa su apoyo a la OTAN tras incursión de drones rusos sobre territorio polaco: "defenderemos cada centímetro del territorio"

septiembre 10, 2025
Por: Redacción NTN24
El incidente se produjo mientras Rusia lanzaba una serie de ataques en toda Ucrania, incluida la ciudad occidental de Lviv.

Este miércoles, el Gobierno de Polonia denunció que drones rusos volaron sobre el espacio aéreo de su país durante un ataque a Ucrania, advirtiendo que la situación se estaba acercando cada vez más a un "conflicto abierto".

Según el primer ministro polaco, Donald Tusk, señaló que el espacio aéreo de la nación fue violado 19 veces y al menos tres drones fueron derribados después de que Varsovia y sus aliados enviaron aviones.

Las imágenes publicadas por los medios locales mostraron a bomberos y policías en el pueblo de Wyryki, este de Polonia, inspeccionando una casa con el techo abierto y escombros esparcidos cerca luego del impacto de un dron.

Aunque varios drones y misiles rusos han entrado en el espacio aéreo de los miembros de la OTAN durante la guerra de tres años y medio de Rusia con Ucrania, ningún país de la organización había al menos intentado derribarlos.

Tras esto, el primer ministro invocó el Artículo 4 de la OTAN bajo el cual cualquier miembro puede convocar conversaciones urgentes cuando siente que su "integridad territorial, independencia política o seguridad" están en riesgo, siendo apenas la octava vez que se ha usado la medida.

"Esta situación... nos acerca más que nunca a un conflicto abierto desde la Segunda Guerra Mundial", dijo Tusk al Parlamento, sin embargo, añadió que "no hay razón hoy para afirmar que estamos en estado de guerra".

El incidente se produjo mientras Rusia lanzaba una serie de ataques en toda Ucrania, incluida la ciudad occidental de Lviv, a menos de dos horas de la frontera con Polonia.

El Consejo del Atlántico Norte, el principal órgano de toma de decisiones políticas de la OTAN, cambió el miércoles el formato de su reunión semanal para celebrarla bajo el Artículo 4 del tratado.

A su vez, el jefe de la OTAN, Mark Rutte, elogió la "reacción muy exitosa" de su organización y dijo a los periodistas que las defensas aéreas de la alianza habían hecho su trabajo.

Asimismo, Estados Unidos expresó su firme apoyo al bloque transatlántico, tras la intrusión de drones rusos en el espacio aéreo polaco.

"Apoyamos a nuestros aliados de la OTAN frente a estas violaciones del espacio aéreo y defenderemos cada centímetro del territorio" de la Alianza, afirmó en X el diplomático estadounidense, Matthew Whitaker, representante de la unión americana en el organismo.

