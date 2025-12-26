Edmundo González sobre las excarcelaciones: Celebrar no implica normalizar lo inaceptable

El presidente electo de Venezuela, Edmundo González, envió mensaje en la red social X luego de confirmarse la excarcelación de un grupo de presos políticos durante la madrugada de este 25 de diciembre.

Aunque el régimen asegura que el grupo que recibe medidas cautelares alcanza las 99 personas, pero distintas organizaciones no gubernamentales han establecido contacto con los familiares de presos políticos, así como en las cárceles para confirmar que el número apenas llega a las 70.

VEA TAMBIÉN Cifra de excarcelados confirmada por organizaciones de DDHH es inferior a la que asegura el régimen chavista o

Todas estas personas fueron detenidas por agentes del régimen en medio de protestas contra el fraude electoral del 28 de julio del 2024, cuando ganó la presidencia de la República el opositor Edmundo González (impulsado por María Corina Machado), pero que el CNE atribuyó a Maduro sin mostrar las pruebas.

González, en el exilio y con el esposo de su hija detenido en El Helicoide, aplaudió las medidas cautelares, pero advirtió que "celebrar una excarcelación no implica normalizar lo inaceptable".

Edmundo González recordó que quienes salen de las cárceles "siguen sin libertad plena. Siguen con procesos abiertos, vigilancia, amenazas implícitas, miedo. La justicia sigue suspendida sobre ellos como una advertencia permanente".

"¡Son rehenes! personas detenidas arbitrariamente, utilizadas para enviar mensajes, ejercer presión, disciplinar a la sociedad y luego liberadas de forma selectiva, sin verdad ni garantías, cuando conviene al poder".

"En Venezuela, la libertad se administra. La dignidad humana se usa como moneda. Las personas se convierten en instrumentos. Siguen muchos retenidos injustamente, y sus nombres no pueden desaparecer del debate público. Seguimos denunciando cada detención arbitraria, cada causa fabricada, cada vida suspendida", recordó.

"No se trata de números ni de balances políticos. Se trata de personas que nunca debieron estar privadas de libertad, de familias marcadas por la arbitrariedad, de derechos fundamentales vulnerados. La paz no nace del miedo ni de gestos parciales.

Habrá paz cuando haya justicia. Y justicia significa libertad plena, cierre de causas y garantías reales", dijo.