El avance de la tormenta tropical Melissa mantiene en estado de "aislamiento" a departamentos del Caribe colombiano

El avance de la tormenta tropical Melissa mantiene en estado de “aislamiento” a los departamentos de la Guajira y el Magdalena en la región del Caribe colombiano.

En el más reciente informe de la Mesa Técnica de Alertas por Ciclones Tropicales (MTACT) se indica que la perturbación tropical AL98 registró un fortalecimiento en sus ondas, lo que ha llevado a que sea catalogada como la Tormenta Tropical Melissa.

Según el comunicado emitido por parte de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo y Desastres, este ciclón tropical se encuentra ubicado muy cerca al “norte de la península de la Guajira”.

Ante el seguimiento que se le ha realizado desde esta entidad, se ha determinado que este suceso natural podría generar un impacto tanto en este departamento como en gran parte de la “región del Caribe”.

Se estima que durante los próximos días en estas zonas se presenten “lluvias de variada intensidad, ráfagas de viento y aumento del oleaje”, de acuerdo a lo indicado en el informe.

Frente a las alteraciones que se podrían presentar por la tormenta tropical Melissa, la Mesa Técnica de Alerta por Ciclones Tropicales (MTACT) ha decidido mantener el estado de aislamiento para La Guajira, acción que ha decidido ampliar hasta el departamento del Magdalena.

Esto debido a los eventos súbitos, inundaciones causadas por las intensas lluvias que se podrían llegar a presentar.

Entretanto, esta misma entidad indicó que otras zonas del territorio colombiano como Atlántico, Bolívar, Córdoba, Sucre, Antioquia y el Golfo de Urabá permanecerán en “estado de aviso”.

Entre tanto, el Archipiélago San Andrés, Providencia y Santa Catalina seguirá bajo “estado de vigilancia”.

La tormenta tropical Melissa avanza a 85 km/h con un oleaje que supera los tres metros, hecho por el cual desde la MTACT han emitido un “llamado a los consejos departamentales y municipales de gestión del riesgo” para que mantengan “actualizados los planes de contingencia y acciones de preparación”, especialmente en el “centro-oriente del Caribe”, teniendo en cuenta “el incremento de las lluvias previsto”.