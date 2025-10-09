NTN24
Jueves, 09 de octubre de 2025
Jueves, 09 de octubre de 2025
Venezuela

"El caos es Maduro y se puede poner peor siempre y cuando él, Diosdado y Padrino sigan en el poder": David Smolansky sobre un posible cambio de gobierno en Venezuela

octubre 9, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
David Smolansky analizó la situación actual de los presos políticos, centros de tortura y detenciones arbitrarias cometidas por el régimen de Maduro.

David Smolansky, ex comisionado de la Organización de Estados Americanos para Migrantes y Refugiados Venezolanos, analizó la situación actual de los presos políticos, centros de tortura, detenciones arbitrarias cometidas por el régimen de Maduro y el despliegue militar de Estados Unidos en contra del narcotráfico.

"Cualquier acción desde la Comunidad Internacional para desmantelar una estructura criminal que hoy está en el ejercicio del poder en Venezuela, debe ser bienvenida y apoyada", afirma Smolansky sobre la presión internacional contra el régimen de Maduro.

Smolansky destacó que la oposición venezolana está preparada para asumir el gobierno e implementar medidas concretas: "Estamos trabajando intensamente en la Venezuela que viene. Esas casas clandestinas de tortura van a desaparecer. Las vamos a cerrar. Cuando la democracia se instale en Venezuela, esos presos políticos serán liberados".

Entre los planes de la oposición, Smolansky mencionó la liberación de presos políticos, el cierre de centros de reclusión utilizados para detenciones arbitrarias, y la creación de museos de la memoria histórica "para que las próximas generaciones aprendan de lo que los venezolanos hemos pasado en estos años y no se repita".

Asimismo, rechazó los argumentos del oficialismo sobre un supuesto caos que sobrevendría tras un cambio de gobierno.

o

"El caos es Maduro y se puede poner peor siempre y cuando Maduro, Diosdado y Padrino sigan en el poder. No puede ser peor con ellos en el poder, pero sin ellos en el poder, yo estoy convencido que vamos al orden", puntualizó.

Smolansky detalló aspectos clave del plan opositor para la transición, como la despolitización de las fuerzas policiales, mejoras salariales y tecnológicas para los cuerpos de seguridad, y el enfrentamiento al crimen organizado.

"Yo creo que eso empieza a desmoronarse una vez que los jefes del cartel, los capos del cartel abandonen el poder", señala sobre el desmantelamiento de las estructuras criminales enquistadas en el país venezolano.

Aunque se muestra optimista sobre un cambio político en el corto plazo, el experto evitó hacer predicciones exactas sobre plazos: "La mejor estrategia es la que no se revela. Aquí, ahora, nadie sabe nada. Por consiguiente, nosotros llegamos a la conclusión de que algo tiene que estar pasando, aunque no sepamos qué".

Temas relacionados:

Venezuela

Nicolás Maduro

Régimen de Maduro

Presos políticos

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"La justicia no lo devolverá con vida, pero nos dará la satisfacción de que los verdaderos culpables sean condenados": Javier Eduardo Ojeda, hermano del exmilitar venezolano asesinado en Chile

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"El caos es Maduro y se puede poner peor siempre y cuando él, Diosdado y Padrino sigan en el poder": David Smolansky sobre un posible cambio de gobierno en Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

“Lo más importante es que lleguen los rehenes, han sido torturados y malnutridos”: Embajador de Israel en Chile el acuerdo con Hamás

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Polémico concierto de rock del presidente Milei: ¿un acto de conexión con su base o un intento de desviar la atención de la crisis?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Mi hija está devastada, dice que le robaron su infancia": esposa del activista Lewis Mendoza, detenido arbitrariamente por el régimen de Maduro

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Surge nueva información sobre el atentado contra la caravana del presidente Daniel Noboa en Ecuador; esto es lo que se sabe

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Gustavo Petro tiene gran responsabilidad”: Daniel Raisbeck sobre la violencia política en Colombia

Ver más

Videos

Ver más
Andrés Pastrana, expresidente de Colombia - Foto: EFE
Andrés Pastrana

"Petro propone la guerra y reclutar jóvenes; Trump propone un acuerdo de paz": Andrés Pastrana, expresidente de Colombia

Incertidumbre y esperanza entre familias en Tel Aviv por la liberación de los rehenes israelíes en manos de Hamás - Foto EFE
Israel

"Después de dos años nuestro hijo saldrá de ahí con sus compañeros": familiares de rehenes israelíes hablaron con NTN24 sobre firma de acuerdo con Hamás

Donald Trump, presidente de Estados Unidos - Foto: EFE
Israel - Hamás

Trump dice que la liberación de rehenes será a inicios de la próxima semana y planea viajar a Egipto tras acuerdo entre Israel y Hamás

Foto de referencia (EFE)
Israel

Israel y Hamás firman oficialmente el principio del acuerdo de paz: esto es lo que pasará en las próximas horas

Escenario en Chorrillos, Lima, donde se presentó una balacera durante un concierto - Foto: EFE
Perú

Balacera en concierto de cumbia en Lima deja al menos a cinco personas heridas, entre ellos cuatro músicos

Más de Actualidad

Ver más
Manifestaciones en Perú - Foto EFE
Manifestaciones

Expertos analizan motivaciones de los jóvenes de la Generación Z por manifestarse contra el sistema

Imagen de cortesía del Sistema de Alerta de Tsunamis de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) -Foto: AFP
Alerta

Emiten alerta de tsunami tras fuerte sismo de 7,8 que sacudió las costas del oeste de Rusia

Donald Trump, presidente de Estados Unidos (AFP)
Donald Trump

Presidente Trump declara en aviso al Congreso que Estados Unidos está en un "conflicto armado formal" contra los carteles de droga

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Fase dos de guerra contra las drogas golpearía al anillo de hierro de la dictadura de Venezuela

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El mundo es un genocidio

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Jair Bolsonaro | Foto: EFE
Jair Bolsonaro

“Lo que vimos ayer fue una venganza y una reacción a todo lo que Bolsonaro significó en Brasil en los últimos años”: Marcel van Hattem, diputado federal, sobre la condena contra el expresidente

Manifestaciones en Perú - Foto EFE
Manifestaciones

Expertos analizan motivaciones de los jóvenes de la Generación Z por manifestarse contra el sistema

Aumenta la obesidad infantil - Foto referencia: Canva
UNICEF

Los índices de obesidad en los niños superan los de desnutrición, según Unicef

Arsenal - AFP
Deportes

Exjugador del Arsenal falleció a los 21 años tras sufrir “una lesión cerebral grave” durante un partido

Imagen de cortesía del Sistema de Alerta de Tsunamis de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) -Foto: AFP
Alerta

Emiten alerta de tsunami tras fuerte sismo de 7,8 que sacudió las costas del oeste de Rusia

Karol G encabezará el cartel de Coachella 2026 - Foto: AFP
Festival

Cantante colombiana encabeza junto a la estadounidense Sabrina Carpenter la lista de artistas que harán parte del Coachella 2026

Lionel Messi/ Jugador sudamericano - Fotos EFE
Lionel Messi

"Espero que no se moleste": jugador sudamericano que está siendo comparado con Messi por su desempeño

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda