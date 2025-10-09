"El caos es Maduro y se puede poner peor siempre y cuando él, Diosdado y Padrino sigan en el poder": David Smolansky sobre un posible cambio de gobierno en Venezuela

David Smolansky, ex comisionado de la Organización de Estados Americanos para Migrantes y Refugiados Venezolanos, analizó la situación actual de los presos políticos, centros de tortura, detenciones arbitrarias cometidas por el régimen de Maduro y el despliegue militar de Estados Unidos en contra del narcotráfico.

"Cualquier acción desde la Comunidad Internacional para desmantelar una estructura criminal que hoy está en el ejercicio del poder en Venezuela, debe ser bienvenida y apoyada", afirma Smolansky sobre la presión internacional contra el régimen de Maduro.

Smolansky destacó que la oposición venezolana está preparada para asumir el gobierno e implementar medidas concretas: "Estamos trabajando intensamente en la Venezuela que viene. Esas casas clandestinas de tortura van a desaparecer. Las vamos a cerrar. Cuando la democracia se instale en Venezuela, esos presos políticos serán liberados".

Entre los planes de la oposición, Smolansky mencionó la liberación de presos políticos, el cierre de centros de reclusión utilizados para detenciones arbitrarias, y la creación de museos de la memoria histórica "para que las próximas generaciones aprendan de lo que los venezolanos hemos pasado en estos años y no se repita".

Asimismo, rechazó los argumentos del oficialismo sobre un supuesto caos que sobrevendría tras un cambio de gobierno.

"El caos es Maduro y se puede poner peor siempre y cuando Maduro, Diosdado y Padrino sigan en el poder. No puede ser peor con ellos en el poder, pero sin ellos en el poder, yo estoy convencido que vamos al orden", puntualizó.

Smolansky detalló aspectos clave del plan opositor para la transición, como la despolitización de las fuerzas policiales, mejoras salariales y tecnológicas para los cuerpos de seguridad, y el enfrentamiento al crimen organizado.

"Yo creo que eso empieza a desmoronarse una vez que los jefes del cartel, los capos del cartel abandonen el poder", señala sobre el desmantelamiento de las estructuras criminales enquistadas en el país venezolano.

Aunque se muestra optimista sobre un cambio político en el corto plazo, el experto evitó hacer predicciones exactas sobre plazos: "La mejor estrategia es la que no se revela. Aquí, ahora, nadie sabe nada. Por consiguiente, nosotros llegamos a la conclusión de que algo tiene que estar pasando, aunque no sepamos qué".