El conmovedor momento en que el exalcalde Rafael Ramírez se reencuentra con sus hijos con un drástico cambio tras recibir casa por cárcel

Rafael Ramírez, militante del partido opositor Primero Justicia (PJ) y quien declaró su apoyo a Edmundo González Urrutia, cumplió casi un año detenido.

El carismático mandatario fue acusado rápidamente de presunta corrupción y fue detenido con todos los funcionarios más cercanos de la Alcaldía.

Esto anuló su posibilidad de reelegirse en las votaciones locales, acabando también con el gobierno opositor en ese estado, el segundo más importante electoralmente en el país.

"El Ministerio Público informa a la opinión pública que ha designado un Fiscal Nacional especializado en materia contra la corrupción que se encuentra procesando varias denuncias en contra de funcionarios adscritos a la Alcaldía de Maracaibo, por delitos previstos en el catálogo de tipos penales de la Ley Contra la Corrupción. Se realizará la presentación en el tribunal de la causa, del ciudadano Rafael Ramírez Colina, alcalde del referido municipio y otros colaboradores para ser imputados por los graves hechos irregulares que se les atribuyen", declaró en su momento el fiscal Tarek William Saab.

Cuando Ramírez llegó al poder, acabó con varios periodos chavistas que dejaron al Zulia en el caos y la destrucción.

La persecución chavista del último año, sin precedentes en su propia práctica, hizo retroceder a los políticos opositores y tanto la Alcaldía de Maracaibo como la Gobernación fueron tomadas por chavistas: Giancarlo DiMartino y Luis Gerardo Caldera, respectivamente.

Pero este fin de semana se acabó parte de la pesadilla de Rafael Ramírez, quien logró reencontrarse con su familia al recibir casa por cárcel.

La imagen conmueve al país, pues Ramírez, con un cambio de look al dejarse la barba, abraza a sus dos hijos frente a su casa.

Forma parte del grupo de 13 que recibieron medidas: Américo De Grazia, Víctor Jurado, Arelis Ojeda Escalante , Mayra Castro, Diana Berrío, Margarita Assenza y Gorka Carnevali. También dieron casa por cárcel Rafael Ramírez, Pedro Guanipa , David Barroso, Valentín Gutiérrez Pineda y Nabil Maalouf. Dos de ellos tienen ciudadanía italiana.