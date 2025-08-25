Tras las nuevas excarcelaciones: Maduro mantiene a 816 presos políticos, 82 en El Helicoide

La sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), en El Helicoide, Caracas alberga a 82 presos políticos del total de 816 personas que el régimen de Nicolás Maduro mantiene tras las rejas por razones políticas.

La cifra fue actualizada este lunes por la ONG Foro Penal, tras las excarcelaciones que se produjeron durante la madrugada de este domingo.

Denunciado como uno de los más grandes centros de torturas de la régión, en El Helicoide actualmente permanecen encarcelados activistas, defensores de derechos humanos, periodistas y políticos opositores como:

Rocío San Miguel Freddy Superlano Enrique Márquez Biaggio Pillieri Perkins Rocha Alfredo Díaz Luis Palocz Jesús Armas Enzo Scarano Leocenis García Noel Álvarez Henri Alviárez Dignora Hernández Javier Tarazona Gorka Carnevalli Eduardo Torres Roland Carreño Carlos Julio Rojas Rory Branker Gabriel González

A inicios del mes de agosto, varios presos políticos fueron trasladados hacia otros centros de reclusión sin informar a sus familiares y sin confirmar el paradero de los detenidos, como el caso de los hermanos Guevara.

La mayoría de los excarcelados este 24 de agosto, habían sido acusados por un caso de presunta corrupción en alcaldías manejadas por la oposición, denunciados por el régimen a principios de año.

En el grupo también se encuentra el exdiputado Américo De Grazia, detenido durante la ola represora que se desató tras las cuestionadas elecciones presidenciales del 2024.