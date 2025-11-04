Marco Rubio informará al Congreso estadounidense sobre ataques contra presuntas narcolanchas en el Caribe, dice la Casa Blanca

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, informará el miércoles a los legisladores en el Capitolio sobre los ataques contra presuntas 'narcolanchas' en aguas internacionales del Caribe, dijo el martes la Casa Blanca.

"Si los senadores quieren entender las operaciones de la administración contra los narcotraficantes, estaremos encantados de hablar con ellos al respecto", dijo la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, a los periodistas en una rueda de prensa el martes.

El anuncio de Leavitt se da luego de que varias solicitudes y críticas por parte de los congresistas demócratas que exigen a la administración del presidente estadounidense Donald Trump que dichas iniciativas similares sean primero consultadas en el Congreso.

El jefe de Estado republicano, por su parte, justifica las operaciones en la constitución estadounidense y en su idea de salvaguardar la seguridad nacional y estratégica del país norteamericano.

Para el mandatario estadounidense, los narcotraficantes son los culpables de una gran cantidad de muertes en su país y culpa a su antecesor en el poder, el demócrata Joe Biden, de la escalada de delincuencia y narcotráfico en los Estados Unidos.

Además de fortalecer su política migratoria con intensas redadas y otras medidas, Trump, desde que empezó su segundo mandato, se ha ensimismado por acabar el narcotráfico haciendo frente a los carteles de la droga en el Caribe, incluido el Cartel de los Soles que, indica, es una organización terrorista encabezada por Nicolás Maduro.

A la fecha, los ataques contra el narcotráfico comandados por el Departamento de Guerra estadounidense y varias entidades encargadas de la región como el Comando Sur, han dejado en el Caribe y el Pacífico Oriental unos 15 barcos bombardeados y más de 60 fallecidos.

Rubio, por su parte, se ha caracterizado por ser un férreo crítico de los regímenes latinoamericanos y ha propiciado varias iniciativas del Gobierno Trump con las que se pretende "hacer a Estados Unidos grande otra vez" o "Make America Great Again" (MAGA), un célebre y controvertido eslogan del Gobierno en la última década.

El jefe de la diplomacia estadounidense ha criticado además a quienes no apoyan las iniciativas estadounidenses contra el narcotráfico.

Rubio calificó al presidente colombiano Gustavo Petro de "errático" por sus afirmaciones con las que muchos consideran defiende a Nicolás Maduro al aseverar que el despliegue militar en el Caribe tiene como propósito "robarle" a Venezuela el petróleo.

Petro vio su visa revocada por el Departamento de Estado tras instar a los soldados estadounidenses a desobedecer a Donald Trump, quien además lo descertificó en la lucha antidrogas y lo incluyó en la lista de la OFAC al considerar que no hace lo suficiente para combatir el narcotráfico.

Entretanto, Estados Unidos confirmó este martes un nuevo ataque contra una presunta narcolancha en el Pacífico Oriental en el que dos narcoterroristas murieron.

"Los servicios de inteligencia confirmaron que el buque estaba involucrado en el contrabando de estupefacientes, transitando por una ruta conocida de narcotráfico y transportando estupefacientes. El ataque se llevó a cabo en aguas internacionales del Pacífico Oriental", escribió el secretario de Guerra, Pete Hegseth, en su cuenta de X.