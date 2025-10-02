Maduro exhibe misiles en principal autopista en el centro de Venezuela

Usuarios de la autopista regional del Centro, que conecta Caracas, Aragua y Carabobo, compartieron la mañana de este jueves videos del traslado de "material estratégico".

En las imágenes pueden verse vehículos de guerra portando misiles, en momentos de tensión entre Venezuela y Estados Unidos.

Trump además ha dicho en las últimas horas que rastreará por tierra al Cartel de los Soles, del que responsabiliza a Nicolás Maduro.

El gobernante chavista ha tomado este despliegue como una amenaza y abrió un proceso de alistamiento y adiestramiento militar a civiles, a quienes ha entregado armas para "defender la revolución.

Pese al avance de Estados Unidos, que también ordenó ejercicios militares especiales en Panamá, Maduro dijo sentirse más fuerte ante "la guerra sicológica".

Además cargó contra el Secretario de Estado, Marco Rubio, responsable de la línea de la administración Trump sobre Venezuela.