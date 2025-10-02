NTN24
Jueves, 02 de octubre de 2025
Jueves, 02 de octubre de 2025
Armamento

Maduro exhibe misiles en principal autopista en el centro de Venezuela

octubre 2, 2025
Por: Redacción NTN24
Equipamiento militar en Venezuela / Foto: AFP
En las imágenes pueden verse vehículos de guerra portando misiles, en momentos de tensión entre Venezuela y Estados Unidos.

Usuarios de la autopista regional del Centro, que conecta Caracas, Aragua y Carabobo, compartieron la mañana de este jueves videos del traslado de "material estratégico".

o

En las imágenes pueden verse vehículos de guerra portando misiles, en momentos de tensión entre Venezuela y Estados Unidos.

Trump además ha dicho en las últimas horas que rastreará por tierra al Cartel de los Soles, del que responsabiliza a Nicolás Maduro.

El gobernante chavista ha tomado este despliegue como una amenaza y abrió un proceso de alistamiento y adiestramiento militar a civiles, a quienes ha entregado armas para "defender la revolución.

Pese al avance de Estados Unidos, que también ordenó ejercicios militares especiales en Panamá, Maduro dijo sentirse más fuerte ante "la guerra sicológica".

o

Además cargó contra el Secretario de Estado, Marco Rubio, responsable de la línea de la administración Trump sobre Venezuela.

Temas relacionados:

Armamento

Armas

Régimen de Maduro

Carabobo

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Dirigentes políticos de oposición denuncian amenazas y atentados en diferentes regiones de Colombia: "falta apoyo y respaldo del Gobierno"

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

¿Cómo ha sido la respuesta de Colombia a la migración venezolana?

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Crisis alimentaria en Venezuela: 70% de los hogares enfrentan dificultades para acceder a alimentos

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Cómo interpretar la escalada de declaraciones de Trump y Maduro en medio del despliegue en el Caribe?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Acto de fuegos artificiales en el Helicoide es una demostración del Régimen de Maduro de "sadismo, crueldad y burla macabra"

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Qué tan cerca está el fin del paro nacional en Ecuador?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"A Evo Morales le conviene un triunfo de Rodrigo Paz": Orlando Avendaño sobre elecciones en Bolivia

Ver más

Videos

Ver más
Ejercicio militar en Caracas, Venezuela - Foto: EFE
Régimen de Maduro

"Estamos entrando en una etapa de mayor oscuridad": Zair Mundaray sobre decreto de conmoción exterior firmado por Maduro en Venezuela

Nicolás Maduro | Foto: AFP
Estados Unidos y Venezuela

"Una posibilidad total": exoficial sobre versión de que Estados Unidos evalúa ataques a narcos dentro de Venezuela

Gustavo Petro/ Francisco Santos - Fotos EFE
Francisco Santos

"Petro no representa los intereses de Colombia": Francisco Santos sobre decisión de Estados Unidos de cancelarle la visa al presidente colombiano

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu - EFE
Acuerdo

Se conocen algunos de los puntos del plan de Estados Unidos para poner fin de la guerra en Gaza; Netanyahu aceptó la propuesta de Trump

Agentes de ICE (AFP)
Estados Unidos

Polémico caso de uso excesivo de fuerza contra migrante ecuatoriana reaviva debate sobre políticas migratorias de Trump

Más de Actualidad

Ver más
Carlos Giménez - Foto AFP/ Nicolás Maduro - Foto EFE
Despliegue militar de Estados Unidos

Congresista estadounidense dice que el régimen venezolano "debe ser aplastado y eliminado de una vez por todas" tras considerar que Maduro declaró "la guerra al pueblo estadounidense"

Fotografía de referencia sobre entrevista de trabajo - Canva
trabajo

"Discapacidad no es enfermedad": directora ejecutiva de Best Buddies Colombia sobre oportunidades laborales para personas dentro del espectro autista y otras condiciones

Charlie Kirk | Foto: EFE
Charlie Kirk

El dramático testimonio de Brandon Russon, un joven que estaba a solo cinco metros de la tarima donde Charlie Kirk fue baleado y asesinado

Opinión

Ver más
Arturo McFields Asamblea General de la ONU

Histórica Asamblea de la ONU sin los dictadores de Cuba, Nicaragua y Venezuela

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El mundo es un genocidio

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Carlos Giménez - Foto AFP/ Nicolás Maduro - Foto EFE
Despliegue militar de Estados Unidos

Congresista estadounidense dice que el régimen venezolano "debe ser aplastado y eliminado de una vez por todas" tras considerar que Maduro declaró "la guerra al pueblo estadounidense"

Fotografía de referencia sobre entrevista de trabajo - Canva
trabajo

"Discapacidad no es enfermedad": directora ejecutiva de Best Buddies Colombia sobre oportunidades laborales para personas dentro del espectro autista y otras condiciones

Charlie Kirk | Foto: EFE
Charlie Kirk

El dramático testimonio de Brandon Russon, un joven que estaba a solo cinco metros de la tarima donde Charlie Kirk fue baleado y asesinado

Selección Colombia en Eliminatorias - Foto: EFE
Selección Colombia

Néstor Lorenzo advierte a La Vinotinto de cara al juego contra Colombia en Eliminatorias: "Vamos a jugar a ganar"

Fernando Savater - EFE
Régimen de Maduro

"Maduro debería ser el próximo Noriega": Fernando Savater, escritor y filósofo español, habló en NTN24 sobre la crisis en Venezuela

Foto de referencia (AFP)
Polonia

Alerta máxima en Europa: Polonia y la OTAN derriban drones rusos que ingresaron al país y denuncian "provocación a gran escala"

Gobierno de Boris Johnson en el ojo del huracán tras nuevas renuncias en el gabinete
Boris Johnson

The Guardian: Boris Johnson recibió más de 300 mil dólares tras visitar a Maduro

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda