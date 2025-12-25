NTN24
Jueves, 25 de diciembre de 2025
Papa León XIV

El papa León XIV anima a Rusia y Ucrania a negociar de "manera directa" el fin de la guerra

diciembre 25, 2025
Por: Redacción NTN24
Papa León XIV - Foto: EFE
Para el sumo pontífice, "frágil es la carne de las poblaciones indefensas, probadas por tantas guerras en curso o terminadas dejando escombros y heridas abiertas".

Este jueves 25 de septiembre, el papa León XIV animó a Rusia y Ucrania a tener el "valor" de negociar de forma "directa" el final de la guerra, e incidió en la situación humanitaria en Gaza, en su primera Navidad como papa.

"Oremos de manera especial por el atribulado pueblo ucraniano, para que cese el estruendo de las armas y las partes implicadas, con el apoyo de la comunidad internacional, encuentren el valor para dialogar de manera sincera, directa y respetuosa", dijo en su bendición navideña "urbi et orbi".

"Frágil es la carne de las poblaciones indefensas, probadas por tantas guerras en curso o terminadas dejando escombros y heridas abiertas", acotó el sumo pontífice desde la basílica de San Pedro, en el Vaticano.

El religioso resaltó además la difícil situación humanitaria en Gaza, después de una extenuante guerra de dos años entre Hamás e Israel que dejó decenas de miles de muertos y obligó a la población a desplazarse varias veces.

Recordó las "tiendas de campaña de Gaza, expuestas desde hace semanas a la lluvia, el viento y el frío", y los cientos de miles de gazatíes que enfrentan el invierno en condiciones extremas.

El pontífice estadounidense también tuvo palabras para América Latina y sus líderes, y para los migrantes que "recorren el continente americano" en busca de un futuro mejor.

"Que el Niño Jesús inspire a quienes tienen responsabilidades políticas en América Latina para que, al enfrentar los numerosos desafíos, se le dé espacio al diálogo por el bien común y no a las exclusiones ideológicas y partidistas", declaró.

El único país de la región que mencionó en particular fue Haití, para el que pidió "que cese (...) toda forma de violencia y pueda avanzar por el camino de la paz y la reconciliación".

León XIV, electo jefe de la Iglesia católica el pasado mayo, celebró la noche del miércoles su primera misa del Gallo como papa, y aprovechó para enviar un mensaje de "caridad y esperanza".

El pasado martes, León XIV llamó a una tregua global de un día por Navidad y expresó su "gran tristeza" porque "Rusia parece haber rechazado la petición".

"Renuevo mi llamado a todas las personas de buena voluntad para que respeten un día de paz, al menos en la festividad del nacimiento de nuestro Salvador", pronunció el santo padre.

El máximo jerarca de la Iglesia católica ofreció dichas palabras ante la prensa en la residencia de Castel Gandolfo, cerca de Roma.

