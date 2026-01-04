"El poder antiaéreo lo eliminaron en los primeros minutos": ex alto oficial de operaciones de la CIA sobre ataques en Venezuela

Rick de la Torre, ex alto oficial operaciones de la CIA, se pronunció en NTN24 sobre los recientes ataques de Estados Unidos en Venezuela que derivaron en la captura de Nicolás Maduro el pasado sábado 3 de enero en la madrugada.

“Lo que es el poder que posiblemente tendría el gobierno venezolano, especialmente antiaéreo, eso lo eliminaron en los primeros minutos, y eso ya no existe más”, afirmó De La Torre.

Tras un arduo trabajo de inteligencia entre la CIA y las fuerzas militares de los Estados Unidos, el pasado 3 de enero se llevaron a cabo las acciones que dieron con la captura del líder del régimen venezolano Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.

Para De La Torre, “esto es un esfuerzo” no solo de todas las instituciones que contribuyeron en medio de esta situación, como lo fueron “el Departamento de Defensa, la Marina, las Fuerzas Espaciales, incluyendo la Comunidad de Inteligencia estadounidense”.

“Todas contribuyeron de alguna manera, actualizando los informes que necesitan para tomar estas decisiones”, añadió.

Según el ex alto oficial de operaciones de la CIA, las acciones ejecutadas por parte de los Estados Unidos en Venezuela, que permitieron la captura de Nicolás Maduro, “fueron muy exitosas, ya que de verdad no hubo tanto peligro para el pueblo de Venezuela y también para los soldados”.

Frente a las críticas que ha recibido el gobierno de Donald Trump por parte de diferentes sectores políticos estadounidenses, señaló que “deben estudiar un poco las leyes para que sepan que todo esto es legal cuando determinan a Nicolás Maduro el jefe de una organización narcotraficante; ya eso deja que el presidente de los Estados Unidos pueda utilizar los poderes que utilizó”.

En cuanto a la defensa de algunos sectores a favor del dictador chavista, expresó que: “Es problema de ellos. El caudillo que fue Maduro, ya esa época se terminó (…) Fue Maduro quien invitó a Trump: ‘Si me quieres, ven y coge”, y fueron y lo arrestaron’”.

Para Rick de la Torre, “lo que sigue ahora es traer a los demás a la justicia; creo que va a pasar, pasará pronto”.