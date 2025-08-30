NTN24
Sábado, 30 de agosto de 2025
Sábado, 30 de agosto de 2025
Despliegue militar de Estados Unidos

El poderoso barco USS Lake Erie ya está en el Caribe para sumarse al despliegue militar de Estados Unidos cerca de las costas de Venezuela

agosto 30, 2025
Por: David Esteban Pinzón
USS Lake Erie - Foto AFP/ Foto extraída de MarineTraffic
USS Lake Erie - Foto AFP/ Foto extraída de MarineTraffic
Además del Lake Erie, se espera que el USS Newport News, un submarino nuclear de ataque rápido, se sume también a inicios de semana a la flota desplegada.

El buque lanzamisiles estadounidense USS Lake Erie ya está en el mar Caribe para sumarse al despliegue naval de Estados Unidos cerca de las costas de Venezuela, tras haber ingresado en la noche del viernes al canal de Panamá desde el Pacífico.

En la plataforma MarineTraffic, que proporciona seguimiento de embarcaciones y análisis marítimo en tiempo real, se pudo observar que la embarcación ingresó al Caribe en la mañana de este sábado.

o

Esta novedad en la ofensiva estadounidense es parte de los esfuerzos del presidente Donald Trump para hacer frente a las amenazas de los carteles de la droga latinoamericanos, incluido el Cartel de los Soles encabezado por Nicolás Maduro.

Además del Lake Erie, la semana pasada fuentes informadas sobre el despliegue anticiparon a Reuters que el USS Newport News, un submarino nuclear de ataque rápido, llegará también a la región a inicios de la próxima semana.

Aunque no se ha detallado la misión específica de los despliegues, la Casa Blanca advirtió que tienen por objeto hacer frente a las amenazas a la seguridad nacional de Estados Unidos procedentes de "organizaciones narcoterroristas" especialmente designadas en la región.

o

El Lake Erie, con el número 70 pintado en letras blancas en su casco, estuvo los dos últimos días amarrado en un muelle del puerto de Rodman, en la entrada pacífica del canal.

Se trata de un crucero de misiles guiados con 173 metros de eslora por 10 de manga, que desplaza 9.800 toneladas y tiene base en el puerto de San Diego, en California.

La semana pasada, se conoció que Estados Unidos ordenó también el envío de un escuadrón anfibio al sur del Caribe como parte del mismo esfuerzo.

Y es que Trump ha hecho de la represión de los carteles de la droga un objetivo central de su gobierno, parte de una medida más amplia para limitar la migración y asegurar la frontera sur del país norteamericano.

Aparte del Cartel de los Soles, otras organizaciones criminales como el Cartel de Sinaloa de México y el grupo venezolano Tren de Aragua, fueron designadas como organizaciones terroristas por la administración del republicano.

Estados Unidos, que ha sido insistente en considerar ilegítimo a Maduro, elevó además a 50 millones de dólares la recompensa por información que contribuya con su captura y los afiches le han dado la vuelta al mundo.

Se estima que alrededor de 4.000 marineros e infantes de marina estadounidense se comprometan con las iniciativas de la administración Trump en la región sur del Caribe, que también contaría con varios aviones espía P-8, buques de guerra y al menos un submarino de ataque, según se ha reportado.

El régimen venezolano anunció el lunes, como contrapartida, el despliegue de 15.000 efectivos de sus cuerpos de seguridad en la frontera con Colombia para operaciones contra el narcotráfico.

Además, informaron el martes que patrullarán con drones y buques de la Armada sus aguas territoriales. Maduro asegura que cuenta con 4,5 millones de milicianos en respuesta a las "amenazas" de Estados Unidos, aunque expertos ponen la cifra en duda.

o

Este fin de semana está programado, por demás, un alistamiento militar convocado por el régimen, cuyas jornadas anteriores han sido reportadas por diferentes sectores como un "fracaso" debido a la poca asistencia.

Temas relacionados:

Despliegue militar de Estados Unidos

Régimen venezolano

Administración Trump

Despliegue militar

Dictadura de Maduro

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Sectores rechazan la polémica alianza entre el Gobierno Petro y el régimen de Maduro: "Nadie entiende que el presidente de Colombia esté apoyando a un narcotraficante como Maduro"

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Analista expone los cuatro temas que Marco Rubio trataría con Claudia Sheinbaum en México, incluido acciones contra cárteles de la región

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

"Petro cae en un juego peligroso tratando de seguirle a Maduro esa pantomima de mostrarse como el gran luchador contra el narcotráfico": Efraín Cepeda, expresidente del Congreso de Colombia

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Cuando Petro defiende a Maduro, se está defendiendo también él": analista político tras negación de la existencia del Cartel de los Soles por parte del presidente colombiano

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Antes de viajar a América Latina, Marco Rubio visitará el Comando Sur de EE. UU., donde se coordina el despliegue militar en el Caribe

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
José María del Pino - Alejandro Rincón - Ruth del Salto - Alessandra Martín - Angie Gutiérrez

Cartel de los Soles: ¿qué implica la declaración de Argentina?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“La caída de Maduro será una victoria para toda la civilización occidental”: Emmanuel Rincón

Ver más

Videos

Ver más
Congresista estadounidense Carlos Gimenez
La Noche

"Los días de Maduro están contados": congresista Carlos Gimenez asegura que el presidente Trump tiene todas las opciones abiertas frente a amenaza del régimen de Venezuela

Diego Molano, exministro de Defensa de Colombia- Foto EFE
Colombia

"25 mil soldados colombianos escoltando al Cartel de los Soles es la jugada geopolítica más temeraria y estúpida de la historia": exministro de Defensa de Colombia sobre militarización de zona en frontera con Venezuela

Biagio Pilieri, exdiputado de Venezuela – Foto: EFE
Dictadura

Esposa del preso político venezolano Biagio Pilieri en NTN24: "Se cumple un año sin abrazos, sin visitas, un año de silencio y aislamiento"

Claudia Sheinbaum, presidente de México y Marco Rubio, secretario de Estado de los Estados Unidos a México - Foto EFE
México

"El tema de Venezuela es central en la agenda de Marco Rubio”: analista internacional sobre visita del secretario de Estado de los Estados Unidos a México

Adriana Cruz, deportista colombiana de jiu-jitsu - Foto captura: Nuestra Tele Internacional
Deportistas de Lujo

Con varios reconocimientos a nivel internacional: ella es Adriana Cruz, una deportista que en el mundo del jiu-jitsu ha dejado el nombre Colombia en lo más alto

Más de Actualidad

Ver más
Nicolás Maduro - Marco Rubio (EFE)
Cartel de Los Soles

Marco Rubio asegura que acciones de grupos terroristas como el Cartel de los Soles son asunto de seguridad nacional y podrían usar el poder militar estadounidense

Atentados terroristas en Colombia este jueves 21 de agosto - Foto EFE/Redes sociales
Violencia en Colombia

Jornada de terror en Colombia: derribo de helicóptero en Antioquia y explosión en Cali dejan varios muertos y heridos

ETB, Empresa pública de Telecomunicaciones de Bogotá / FOTO: Instagram: @etb_oficial
Bogotá

Funcionario de Bogotá está en el ‘ojo del huracán’ por comparar la ETB con una madre soltera; ya se disculpó pero siguen las críticas

Opinión

Ver más
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy
Asdrúbal Aguiar Donald Trump

El inquilino de la Casa Blanca

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Régimen de Maduro

Una bala de plata para Maduro

Por: Héctor Schamis
Arturo McFields Elecciones en Bolivia

Sepultados 20 años de socialismo criminal en Bolivia y muy pronto 25 de tiranía Chavista en Venezuela

Por: Arturo McFields

Más noticias

Ver más
Nicki Nicole, cantante y compositora argentina, junto a Lamine Yamal, futbolista español - Foto: EFE
Lamine Yamal

Lamine Yamal habría formalizado noviazgo con cantante argentina que le lleva siete años

Nicolás Maduro - Marco Rubio (EFE)
Cartel de Los Soles

Marco Rubio asegura que acciones de grupos terroristas como el Cartel de los Soles son asunto de seguridad nacional y podrían usar el poder militar estadounidense

Los estrenos más esperados de Agosto | Foto Canva
Estrenos Netflix

Las series y películas más esperadas que llegan a Netflix en agosto de 2025

El impacto espiritual de la infidelidad en nuestra vida - Fotos referencia: Canva
Ponte al Día

Experta habla sobre el impacto espiritual de la infidelidad en nuestra vida: ninguna acción o pensamiento se quedan sin consecuencia

Sello de visado - Foto de referencia Canva
visas

El país que incluirá tasas de visado como parte de un plan para recuperar la economía de la nación

Amaranto Perea y Néstor Lorenzo | Foto: EFE
Selección Colombia

"Tampoco es normal tener una racha tan larga sin victorias": exfutbolista de la selección Colombia que no jugó Mundial de 2014 por lesión sobre proceso de Néstor Lorenzo

Atentados terroristas en Colombia este jueves 21 de agosto - Foto EFE/Redes sociales
Violencia en Colombia

Jornada de terror en Colombia: derribo de helicóptero en Antioquia y explosión en Cali dejan varios muertos y heridos

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda

Un corte de luz "masivo" ocurrido este lunes mantiene a toda la península ibérica sin electricidad - Fotos EFE
Apagones

Caos, embotellamientos y miles de personas caminando por las calles: así se ve el colapso por inédito apagón masivo en España y Portugal

Este sábado 26 de abril se llevó a cabo el funeral del papa Francisco - Foto AFP
Muerte del papa Francisco

En imágenes: así se vivió el funeral del papa Francisco, el primer sumo pontífice latinoamericano