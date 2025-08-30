El poderoso barco USS Lake Erie ya está en el Caribe para sumarse al despliegue militar de Estados Unidos cerca de las costas de Venezuela

El buque lanzamisiles estadounidense USS Lake Erie ya está en el mar Caribe para sumarse al despliegue naval de Estados Unidos cerca de las costas de Venezuela, tras haber ingresado en la noche del viernes al canal de Panamá desde el Pacífico.

En la plataforma MarineTraffic, que proporciona seguimiento de embarcaciones y análisis marítimo en tiempo real, se pudo observar que la embarcación ingresó al Caribe en la mañana de este sábado.

Esta novedad en la ofensiva estadounidense es parte de los esfuerzos del presidente Donald Trump para hacer frente a las amenazas de los carteles de la droga latinoamericanos, incluido el Cartel de los Soles encabezado por Nicolás Maduro.

Además del Lake Erie, la semana pasada fuentes informadas sobre el despliegue anticiparon a Reuters que el USS Newport News, un submarino nuclear de ataque rápido, llegará también a la región a inicios de la próxima semana.

Aunque no se ha detallado la misión específica de los despliegues, la Casa Blanca advirtió que tienen por objeto hacer frente a las amenazas a la seguridad nacional de Estados Unidos procedentes de "organizaciones narcoterroristas" especialmente designadas en la región.

El Lake Erie, con el número 70 pintado en letras blancas en su casco, estuvo los dos últimos días amarrado en un muelle del puerto de Rodman, en la entrada pacífica del canal.

Se trata de un crucero de misiles guiados con 173 metros de eslora por 10 de manga, que desplaza 9.800 toneladas y tiene base en el puerto de San Diego, en California.

La semana pasada, se conoció que Estados Unidos ordenó también el envío de un escuadrón anfibio al sur del Caribe como parte del mismo esfuerzo.

Y es que Trump ha hecho de la represión de los carteles de la droga un objetivo central de su gobierno, parte de una medida más amplia para limitar la migración y asegurar la frontera sur del país norteamericano.

Aparte del Cartel de los Soles, otras organizaciones criminales como el Cartel de Sinaloa de México y el grupo venezolano Tren de Aragua, fueron designadas como organizaciones terroristas por la administración del republicano.

Estados Unidos, que ha sido insistente en considerar ilegítimo a Maduro, elevó además a 50 millones de dólares la recompensa por información que contribuya con su captura y los afiches le han dado la vuelta al mundo.

Se estima que alrededor de 4.000 marineros e infantes de marina estadounidense se comprometan con las iniciativas de la administración Trump en la región sur del Caribe, que también contaría con varios aviones espía P-8, buques de guerra y al menos un submarino de ataque, según se ha reportado.

El régimen venezolano anunció el lunes, como contrapartida, el despliegue de 15.000 efectivos de sus cuerpos de seguridad en la frontera con Colombia para operaciones contra el narcotráfico.

Además, informaron el martes que patrullarán con drones y buques de la Armada sus aguas territoriales. Maduro asegura que cuenta con 4,5 millones de milicianos en respuesta a las "amenazas" de Estados Unidos, aunque expertos ponen la cifra en duda.

Este fin de semana está programado, por demás, un alistamiento militar convocado por el régimen, cuyas jornadas anteriores han sido reportadas por diferentes sectores como un "fracaso" debido a la poca asistencia.