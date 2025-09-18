NTN24
Jueves, 18 de septiembre de 2025
Ecuador

El presidente Daniel Noboa propone una Asamblea Constituyente en Ecuador para impulsar leyes más severas contra el crimen organizado

septiembre 18, 2025
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
El mandatario latinoamericano incluirá una pregunta a la ciudadanía sobre si desea convocar a una Constituyente en la próxima consulta popular.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, propuso crear una Asamblea Constituyente vía consulta popular con el objetivo de redactar una nueva Carta Magna que incluya leyes más severas contra el crimen organizado, que tanto afectan al país hoy en día.

Noboa, el mandatario más joven en la historia del país, ha intentado llegar a una reforma a la Constitución en medio de una guerra contra las bandas que afectan la seguridad, pero la Corte Constitucional le ha puesto freno a sus proyectos.

o

En un mensaje publicado en sus redes sociales, el mandatario indicó: "Presentamos preguntas claras para que el pueblo se pronuncie. Estas fueron negadas, a base de puro activismo político (...) los mismos de siempre quieren bloquear".

Continuó su mensaje argumentado: "Frente a este escenario, no hay espacio para la excusa, solo para la acción. Al plantear una pregunta esencial para la próxima consulta (popular) y convocar a una Asamblea Constituyente".

Noboa incluirá una pregunta a la ciudadanía sobre si desea convocar a una Asamblea Constituyente en la próxima consulta popular, que se realizaría el próximo 30 de noviembre. Según dijo, ésta devolvería "el poder al pueblo" y sacaría al "país del secuestro institucional".

La actual Carta Magna de Ecuador fue redactada por una Constituyente de plenos poderes y está vigente desde 2008, luego de ser impulsada por el exmandatario socialista Rafael Correa, su rival político.

o

En los últimos años, la violencia en Ecuador ha ido en aumento, al punto de ser catalogado como el país más violento de Latinoamérica, cuando el flagelo del narcotráfico afectaba principalmente a sus vecinos Colombia y Perú.

El presidente Daniel Noboa aspira que para el mes de noviembre se lleve a cabo un referendo para resolver si se establece o no la presencia de bases militares extranjeras en el territorio nacional para luchar contra la violencia del crimen organizado, que el año anterior derivó en 39 asesinatos por cada 100.000 habitantes.

Cabe mencionar que la Constitución impulsada por Correa, quien gobernó al país entre 2007 y 2017, prohibió la presencia de bases y tropas militares extranjeras en la nación. Durante una década y hasta el año 2009, Estados Unidos tuvo acceso a una pista de la Fuerza Aérea ecuatoriana en el puerto de Manta en la lucha antidrogas.

