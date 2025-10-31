El presidente Trump ratifica pruebas nucleares y evita confirmar si se realizarán de manera subterránea

El presidente Donald Trump reafirmó el viernes que Estados Unidos reanudaría las pruebas nucleares, pero no respondió directamente cuando se le preguntó si eso incluiría las pruebas nucleares subterráneas que eran comunes durante la Guerra Fría.

"Lo sabrán muy pronto, pero vamos a hacer algunas pruebas", dijo Trump a los periodistas a bordo del Air Force One mientras volaba a Palm Beach, Florida, cuando se le preguntó sobre las pruebas nucleares subterráneas.

Otros países lo hacen. Si ellos lo van a hacer, nosotros también lo haremos, ¿de acuerdo?

El jueves, Trump dijo que ordenó al ejército estadounidense reiniciar de inmediato el proceso de pruebas de armas nucleares tras una pausa de 33 años, una medida que parecía ser un mensaje a las potencias nucleares rivales, China y Rusia.

Trump hizo ese anuncio sorpresa en las redes sociales mientras volaba en su helicóptero Marine One hacia Busan, Corea del Sur, para reunirse con el presidente chino Xi Jinping en una sesión de negociación comercial.

No quedó claro de inmediato, sin embargo, si Trump se refería a las pruebas nucleares explosivas, que serían realizadas por la Administración Nacional de Seguridad Nuclear, o a las pruebas de vuelo de misiles con capacidad nuclear.

Durante un viaje a Malasia, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, aseguró que reanudar las pruebas era una "manera muy responsable" de mantener la disuasión nuclear y agregó que el Pentágono trabajaría con el Departamento de Energía: "nos estamos moviendo rápidamente".

Ninguna potencia nuclear, aparte de Corea del Norte más recientemente en 2017, ha realizado pruebas nucleares explosivas en más de 25 años.

El vicepresidente JD Vance manifestó que el arsenal nuclear estadounidense necesitaba ser probado para garantizar que realmente "funcione correctamente". Él tampoco dio detalles sobre qué tipo de pruebas había ordenado Trump.

Pero el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Guo Jiakun, instó a Estados Unidos a "cumplir seriamente" con la prohibición mundial de las pruebas nucleares.

El secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, expresó a través de un portavoz que "las pruebas nucleares nunca pueden permitirse en ninguna circunstancia".

Estados Unidos, valga recordar, es signatario desde 1996 del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares, que prohíbe todas las explosiones de prueba atómicas, ya sean con fines militares o civiles.

La potencia norteamericana realizó 1054 pruebas nucleares entre el 16 de julio de 1945, cuando se realizó la primera en Nuevo México, y 1992.

Sus dos ataques nucleares contra Japón durante la Segunda Guerra Mundial lo convierten en el único país que ha utilizado estas armas en combate.

La última explosión de prueba nuclear estadounidense fue en septiembre de 1992, una detonación subterránea de 20 kilotones en el Sitio de Seguridad Nuclear de Nevada.

El entonces presidente George H.W. Bush impuso una moratoria a nuevas pruebas en octubre de 1992, que ha sido continuada por las administraciones sucesivas.

Las pruebas nucleares fueron reemplazadas por experimentos no nucleares y subcríticos utilizando simulaciones informáticas avanzadas.