Lunes, 03 de noviembre de 2025
Régimen de Maduro

El régimen de Venezuela aplica una “política de terror institucionalizada que oculta graves violaciones”: Diego Armando Casanova

noviembre 3, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
Familiares de los presos políticos retenidos en la cárcel Yare ll aseguran que reciben tratos inhumanos y degradantes.

En Venezuela, el comité por la libertad de los presos políticos denunció las graves condiciones de reclusión en la cárcel de Yare ll, ubicada en el Estado Miranda; el comité alertó sobre los posibles tratos crueles, inhumanos y degradantes contra los detenidos.

o

Según los testimonios de los familiares, los detenidos estarían pasando hambre debido a que la comida suministrada en el penal es catalogada como muy mala e insuficiente.

En el programa La Tarde de NTN24, Diego Armando Casanova, miembro del comité para la libertad de los presos políticos, explica qué fue lo que pasó con el periodista Joan Camargo y qué sucede con los retenidos en la cárcel Yare ll.

“Hace 84 horas que fue detenido, cuando salió de su casa, suponemos que a cumplir con sus labores periodísticas que regularmente hacía, y fue interceptado por unos sujetos a bordo de un carro rojo y desde entonces se desconoce su paradero”, explica Diego Armando Casanova.

Aún no se sabe el porqué, Joan Camargo fue retenido; no obstante, Casanova recalca que “en Venezuela existe una intención desde el poder de controlar todo lo que se dice, de controlar todo lo que se esconde detrás de las redes sociales, de censurar”.

o

Finalmente, señala que en el país se vive “una política de terror institucionalizada que busca ocultar las graves violaciones de derechos humanos, los graves crímenes de lesa humanidad que se cometen en el país y, por supuesto, a la prensa, a los periodistas que siguen haciendo una labor importante para que la verdad de Venezuela se siga visibilizando”.

