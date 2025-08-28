NTN24
Jueves, 28 de agosto de 2025
México

"El tema de Venezuela es central en la agenda de Marco Rubio”: analista internacional sobre visita del secretario de Estado de los Estados Unidos a México

agosto 28, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
Brenda Estefan, analista internacional, habló en La Tarde de NTN24 sobre temas que Marco Rubio trataría en su visita a México.

El gobierno de México ha reafirmado su postura de no intervención en Venezuela, en medio de un creciente despliegue militar estadounidense en aguas del Caribe.

La presidente Claudia Sheinbaum declaró que su administración rechaza "cualquier acto de intervención", subrayando la política exterior constitucional de México basada en la no intervención y la autodeterminación de los pueblos.

Esta posición se produce en un momento delicado para las relaciones entre México y Estados Unidos, con negociaciones en curso sobre el tratado comercial entre ambos países y Canadá.

Al respecto, Brenda Estefan, analista internacional, habló en La Tarde de NTN24 sobre temas que Marco Rubio trataría en su visita a México.

Según Brenda Estefan, la postura de Sheinbaum refleja un acto de equilibrio entre las diferentes facciones de su partido político, Morena, y las preocupaciones sobre posibles repercusiones en México.

“Por un lado, Claudia Sheinbaum no quiere enfrentarse con esas alas de su movimiento político, que son pro régimen venezolano. Por el otro lado, tiene ella quizá la preocupación de que algo similar pueda pasar con México”, afirmó.

Pese a esta postura sobre Venezuela, el gobierno de Sheinbaum ha mostrado disposición para colaborar con EE.UU. en otros ámbitos.

“Hemos visto cómo ella ha reiteradamente dicho que México está dispuesta a colaborar con Estados Unidos, pero que no habrá sumisión. Y que no puede haber una incursión militar de manera unilateral en territorio mexicano”, dijo.

Respecto a los temas que abordará Marco Rubio en su primera visita oficial a México, Brenda Estefan aseguró que Venezuela será el tema central en la agenda Rubio.

“El tema de Venezuela es central en la agenda de Marco Rubio. Ha sido la voz cantante en el partido Republicano a lo largo de años sobre el régimen de Venezuela y el de Cuba. Y al estar en el Departamento de Estado, quiere tomar cartas en el asunto", puntualizó.

