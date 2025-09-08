El secretario de Guerra de Estados Unidos aborda el USS Iwo Jima, uno de los barcos desplegados en el Caribe para combatir el narcoterrorismo

La cuenta oficial de Respuesta Rápida del Departamento de Guerra de Estados Unidos publicó unas imágenes en las que se ve el momento en el que el secretario Pete Heghset aborda el poderoso buque anfibio USS Iwo Jima, que hace parte del despliegue norteamericano en aguas del Caribe.

“Bienvenidos a bordo del USS Iwo Jima secretario”, publicó en un primer momento la cuenta vinculada al Departamento.

Luego la cuenta envió otra publicación en la que cita algunas palabras del secretario.

VEA TAMBIÉN Secretario de Guerra de los Estados Unidos visita Puerto Rico en medio de despliegue en el Caribe y ejercicios militares en la isla o

“A bordo del USS Iwo Jima, dirigiéndose a los Guerreros de Estados Unidos: ‘Lo que estás haciendo ahora no es entrenamiento. Este es un ejercicio del mundo real en nombre de los intereses nacionales vitales de los Estados Unidos de América: poner fin al envenenamiento del pueblo estadounidense’”, publicó.

Este lunes, el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Heghset, y el jefe del Estado Mayor de los Estados Unidos, Dan Caine, aterrizaron en Puerto Rico, para reunirse con la gobernadora de la isla, Jenniffer González-Colón, en medio del despliegue militar en aguas del Caribe para luchar contra el narcotráfico.

"Esta lucha, contra el narcotráfico en la que el Presidente Trump está invirtiendo, aquí que somos la frontera de los Estados Unidos en el Caribe, va a posicionar ciertamente a la isla. Creo que estamos combatiendo por primera vez de raíz el problema que es atacando de dónde viene la droga", señaló la gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González-Colón.

Apenas unos días atrás, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos había llevado a cabo ejercicios militares a gran escala al sur de la isla.

Los ejercicios, ejecutados el viernes, se producen en medio de una gran tensión con el régimen de Nicolás Maduro, luego de que el Pentágono confirmara la noche del jueves que dos aviones militares de Venezuela sobrevolaron el destructor USS Jason Dunham.

VEA TAMBIÉN Tropas de Estados Unidos desplegadas en el Caribe realizan ejercicios de entrenamiento militar en varias zonas de Puerto Rico o

Este poderoso barco es uno de los al menos siete buques de guerra estadounidenses desplegados en el Caribe, que transportan a más de 4.500 marineros e infantes de marina.

Tras esta situación, trascendió que Estados Unidos ordenó el envió de 10 aviones de combate F-35 a Puerto Rico para realizar operaciones contra los cárteles de la droga, según informaron dos fuentes informadas al respecto a la agencia Reuters.

Esta visita a Puerto Rico, además, también ocurre pocas horas después de que el régimen de Venezuela anunciara un refuerzo de tropas en cinco estados costeros en la denominada fachada caribeña y atlántica, en medio de la creciente presencia militar de Estados Unidos en el Caribe.