El terremoto en Afganistán de magnitud 6 deja 2.200 muertos, según nuevo balance oficial

Más de 2.200 personas murieron en el temblor de magnitud 6 que golpeó en la noche del domingo el este de Afganistán, informó este jueves el Gobierno de los talibanes en un balance actualizado.

Se trata del terremoto más mortífero en la historia reciente de Afganistán, que sufre frecuentes sismos debido a que está ubicado en la unión de las placas tectónicas euroasiática e india.

Hamdullah Fitrat, portavoz adjunto del Gobierno, declaró en X que de los 2.217 muertos y casi 4.000 heridos, la mayoría de las víctimas se concentran en la provincia de Kunar, cerca de la frontera con Pakistán, e informó que continúan las operaciones de rescate.

Cuatro días después del sismo, los habitantes de las aldeas de las montañas de Kunar siguen esperando la llegada de ayuda, dificultada por los desprendimientos y los deslizamientos de tierra.

"Necesitamos carpas, agua, comida y medicinas de forma urgente", dijo a AFP Zahir Jan Safi, un agricultor de 48 años, desde el pueblo de Mazar Dara, que quedó devastado.

VEA TAMBIÉN Las devastadoras imágenes que deja fuerte terremoto en Afganistán: así quedó registrado en varias cámaras de seguridad o

Unas 7.000 casas quedaron destruidas en las provincias de Kunar, Laghman y Nangarhar.

Este sismo llega "en el peor momento", según las oenegés y la ONU, que se han visto obligadas a reducir su ayuda al país debido a los recortes en la asistencia internacional.

El epicentro del sismo, ocurrido a solo ocho kilómetros de profundidad, se ubicó a 27 kilómetros de Jalalabad, la capital de la provincial de Nangarhar, fronteriza con la provincia de Kunar, indicó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

En Kunar el impacto fue mucho más severo y el lunes se dirigían a la zona los helicópteros de rescate enviados por el gobierno de los talibanes, que volvieron al poder en 2021.

En el aeropuerto de Jalalabad, periodistas vieron a cientos de miembros de las fuerzas de seguridad cargando sudarios blancos en los helicópteros. El Ministerio de Defensa dijo haber despachado 40 vuelos para llevar ayuda y evacuar a muertos y heridos.

En 2023 Afganistán vivió otro terremoto de gran magnitud en la ciudad de Herat, fronteriza con Irán, que dejó más de 1.500 muertos y 63.000 viviendas destruidas.

Los sismos en Afganistán son frecuentes, en especial en la cadena montañosa de Hindu Kush, cerca del punto de contacto de las placas tectónicas eurasiática e india.

VEA TAMBIÉN Más de 800 muertos y cerca de 3.000 heridos dejó un sismo de magnitud 6 a solo ocho kilómetros de profundidad en Afganistán o

El del domingo fue particularmente violento y tuvo cinco réplicas, una de ellas de magnitud 5,2. La provincia de Nangarhar también se vio afectada la noche del viernes pasado por inundaciones que dejaron cinco muertos y destruyeron cosechas, según las autoridades provinciales.

Tras cuatro décadas de guerra, Afganistán vive una situación humanitaria desastrosa, agravada por la caída de la ayuda externa desde el regreso de los talibanes al poder, que complica todavía más la capacidad de este país empobrecido de responder a los desastres.

En 2015, más de 380 personas murieron en Pakistán y Afganistán cuando un potente sismo de magnitud 7,5 golpeó a los dos países, aunque Pakistán registró un número mayor de fallecidos.

En junio de 2022, otro terremoto de magnitud 5,9 sacudió la provincia oriental de Paktika, donde más de mil personas murieron y decenas de miles se quedaron sin casa.