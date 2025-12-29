"El tren venía muy fuerte, no sabemos si se quedó sin frenos": México se encuentra de luto por descarrilamiento que deja 13 muertos y decenas de heridos

Al menos 13 personas murieron y otras 98 resultaron heridas este domingo luego de que un tren se accidentara en el estado de Oaxaca, en el sur de México, informaron autoridades.

El tren, con 250 personas a bordo, había salido de Salina Cruz, Oaxaca, en la costa del Pacífico, y se dirigía a Coatzacoalcos, estado de Veracruz, en el Golfo de México.

El almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, titular de la Secretaría De Marina (Semar), reportó en medio de la conferencia de prensa mañanera de la presidente Claudia Sheinbaum que de las 250 personas a bordo, nueve fueron atendidas en sitio, 109 en hospitales y 34 están hospitalizadas.

“Lamentablemente el fallecimiento de 13 personas. De esas 13 personas hemos localizado 12 y una continúa en labores de rescate”, señaló Morales Ángeles.

Uno de los testigos del accidente afirmó, según declaraciones recopiladas por el diario El Universal, relató: “Sentimos que el tren venía muy fuerte y no sabemos si se quedó sin frenos"

Por su parte, la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, dijo que los heridos se encuentran en hospitales de las localidades de Matías Romero, Salina Cruz, Juchitán e Ixtepec, todas en Oaxaca.

"He dado instrucciones para que el secretario de Marina y el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación se trasladen al lugar y atiendan a las familias de manera personal", añadió.

Indicó que el accidente se había registrado "a la altura de Nizanda, Oaxaca", cuando "se presentó el descarrilamiento de la máquina principal" del tren, conformado por "dos locomotoras y cuatro vagones".

La Marina añadió que está en coordinación con las autoridades de transporte para "determinar las causas de los hechos" y recuperar la operatividad de la vía férrea.

De su lado, la Fiscalía General del país dijo que abrió investigaciones para conocer las causas del accidente.

"Agentes ministeriales de la fiscalía federal en Oaxaca, así como personal pericial y policial se coordinan con autoridades federales y estatales para llevar a cabo las indagatorias respectivas", dijo la fiscal general Ernestina Godoy, en la red social X.

El tren cumplía la ruta del llamado Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, que une el Golfo de México con el Pacífico y suele transportar carga y pasajeros. Fue inaugurado en 2023.

El pasado 20 de diciembre, un tren de esta ruta chocó en el estado de Chiapas (sur) con un camión de carga que intentó ganarle el paso, aunque ese incidente no dejó víctimas mortales.

Esta vía férrea es una de las obras de infraestructura más importantes del gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), como parte de una estrategia para impulsar el desarrollo económico del sureste de México.