NTN24
Domingo, 10 de agosto de 2025
Censura en Venezuela

"El venezolano está aún más desinformado de lo que ya estaba": director de Ve Sin Filtro sobre la censura en el entorno digital en Venezuela

agosto 10, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
Durante una entrevista con el programa La Tarde de NTN24, Andrés Azpúrua analizó la situación en Venezuela tras el anuncio del régimen de crear la Dirección de Ciberdefensa.

Andrés Azpúrua, director de la organización “Ve Sin Filtro” que monitorea y documenta la censura en Venezuela en el entorno digital, se refirió en NTN24 a las recientes acciones del régimen de Nicolás Maduro en dicha materia.

Y es que las autoridades del régimen madurista anunciaron la creación de la Dirección de Ciberdefensa para supuestamente combatir el “ciberterrorismo” y fortalecer las habilidades tecnológicas de la Guardia Nacional Bolivariana.

“Este anuncio de una nueva división de la Guardia Nacional Bolivariana todavía no se sabe exactamente en qué se va a concretar, pero tampoco significaría nada nuevo bajo el Sol para las políticas de vigilancia en Venezuela”, señaló.

Por otro lado, Azpúrua mencionó la estrategia del régimen de estigmatizar aplicativos comunes como WhatsApp o Signal en la población: “Esa demonización de parte del gobierno de Venezuela trata de empujar a los usuarios de Internet a plataformas menos seguras o idealmente plataformas que ellos controlan”, dijo.

En cuanto al bloqueo de X, el invitado aseguró que fue uno de los bloqueos más graves que han documentado desde Ve Sin Filtro.

“Venezuela ya lleva años con un ecosistema de noticias censurado. Prácticamente todos los medios independientes de Venezuela están bloqueados, es decir, su página web (NTN24) no abre. Pero no solo eso, también medios regionales, incluso medios de habla inglesa, están bloqueados en Venezuela para que la gente no pueda acceder a esas noticias cuando cubren noticias de Venezuela”, señaló.

Finalmente, concluyó diciendo que “el venezolano está aún más desinformado de lo que ya estaba”.

Temas relacionados:

Censura en Venezuela

Bloqueo digital

Redes sociales

Régimen de Maduro

Bloqueo

