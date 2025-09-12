NTN24
Viernes, 12 de septiembre de 2025
Viernes, 12 de septiembre de 2025
El vuelo más largo del mundo | Foto Canva
El vuelo más largo del mundo | Foto Canva
Aviones

El vuelo comercial más largo del mundo despegará desde Sudamérica con casi 30 horas de viaje: ¿Cuál es?

septiembre 12, 2025
Por: Laura Talero Rojas
Será una ruta que cubrirá casi 20.000 kilómetros en un viaje y será pilotado por uno de los aviones más seguros del mercado.

Un vuelo se considera de larga distancia cuando supera las ocho horas de recorrido. Hasta ahora, el trayecto más extenso que partía de Sudamérica era la ruta Santiago de Chile–Melbourne (Australia), operada por LATAM, que cubría aproximadamente 11.320 kilómetros.

o

Sin embargo, una nueva conexión aérea está a punto de romper todos los récords. Gracias a una alianza entre la ciudad de Buenos Aires y la aerolínea China Eastern Airlines, se pondrá en marcha un servicio directo hacia Shanghái, en China, que cubrirá una distancia cercana a los 19.681 kilómetros.

Este trayecto tendrá una duración estimada de 25 a 29 horas, lo que lo convierte en el vuelo comercial más largo del mundo.

Los boletos para esta inédita experiencia ya tienen precios de referencia que parten desde $1.746 dólares, dependiendo del sentido del viaje. La operación estará a cargo de un Boeing 777-300ER, una de las aeronaves más confiables y avanzadas del mercado.

Este modelo cuenta con una longitud de 73,9 metros, dos potentes motores General Electric GE90-115BL y una autonomía cercana a 13.650 kilómetros (7.370 millas náuticas), lo que le permite cubrir distancias extralargas con total seguridad.

La aerolínea china planea operar la ruta con dos frecuencias semanales, y su inauguración oficial está prevista para diciembre de este año. Este lanzamiento forma parte del proyecto “Corredor Sur”, una iniciativa destinada a fortalecer los lazos aéreos entre Asia, Oceanía y Sudamérica, impulsando el turismo y el comercio internacional.

o

Con esta nueva ruta, Buenos Aires no solo amplía su conectividad global, sino que además supera a trayectos que durante años fueron considerados los más largos del planeta, como el Nueva York–Singapur de Singapore Airlines, que cubre 16.700 kilómetros en aproximadamente 18 horas y 45 minutos.

Temas relacionados:

Aviones

América Latina

Viajes

Shanghái

Seguridad

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"El Cartel de los Soles está haciendo un daño absolutamente enorme a Colombia": eurodiputados analizan impacto de resolución del Parlamento Europeo

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Utilizan el argumento de que si Maduro se va después Venezuela va a ser caótica, es perverso": Alejandro Hernández sobre relato que el régimen quiere imponer sobre su eventual caída

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

"A los familiares de las víctimas se les está dando apoyo de forma inmediata": secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil tras explosión en México

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Qué impacto tiene el asesinato del activista de derecha e influencer Charlie Kirk en la política de Estados Unidos?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"En España tenemos unos efectos muy directos de lo que es el Cartel de los Soles": eurodiputado Hermann Tertsch sobre resolución que pide incluir la red delictiva venezolana en la lista de organizaciones terroristas de la UE

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
José María del Pino - Alejandro Rincón - Ruth del Salto - Alessandra Martín - Angie Gutiérrez

¿Qué líneas de investigación se han abierto tras el asesinato del activista y aliado político de Trump, Charlie Kirk?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Así está el panorama político previo a la segunda vuelta electoral en Bolivia

Ver más

Videos

Ver más
Sede del Parlamento Europeo y Nicolas Maduro - Fotos: EFE
Cartel de Los Soles

"El Cartel de los Soles está haciendo un daño absolutamente enorme a Colombia": eurodiputados analizan impacto de resolución del Parlamento Europeo

José Ramón Bauzá, exdiputado del Parlamento Europeo | Foto: AFP
Parlamento europeo

"Lo que más le duele a un dictador es que le toquen el bolsillo": exdiputado del Parlamento Europeo sobre la importancia de la resolución aprobada contra Cartel de los Soles

Nicolás Maduro - AFP
Nicolás Maduro

"Utilizan el argumento de que si Maduro se va después Venezuela va a ser caótica, es perverso": Alejandro Hernández sobre relato que el régimen quiere imponer sobre su eventual caída

Ataque a las Torres Gemelas - Foto EFE
Torres Gemelas

"Lo más horrible eran los gritos de las personas que quedaron atrapadas en los ascensores": sobreviviente a ataque a las Torres Gemelas

Fotos: AFP
Charlie Kirk

FBI revela fotografía del sospechoso del asesinato de Charlie Kirk y pide ayuda a la ciudadanía para identificarlo

Más de Actualidad

Ver más
Senador republicano Ted Cruz
Canal de Panamá

Senador republicano Ted Cruz visita en Panamá el poderoso barco estadounidense USS Lake Erie que cruzará al Caribe en medio del despliegue militar de EE. UU.

Kilmar Ábrego, migrante salvadoreño (AFP)
Migrante

EE. UU. vuelve a detener al migrante salvadoreño Kilmar Ábrego y lo señala de "traficante de personas, abusador doméstico en serie y depredador infantil"

DDHH VENEZUELA

Tres venezolanos en huelga de hambre en La Haya para exigir celeridad en las investigaciones sobre graves violaciones de DDHH

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Maduro se va en septiembre o se atrinchera al poder otra década

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El grito de la impunidad

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Gustavo Petro

Un gobierno divorciado de su Estado

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Javier Milei y Karina Milei - Foto AFP
Argentina

Operativos judiciales en Argentina por presunta corrupción involucran a la hermana del presidente Javier Milei

Curul en el Senado de Colombia de Miguel Uribe Turbay, precandidato asesinado - Foto: EFE
Congreso de Colombia

Confirman quién asumirá la curul de Miguel Uribe Turbay en el Congreso de Colombia

Colombia podría ser una de las mayores economías del mundo | Foto Canva
Colombia

Colombia podría convertirse en una de las principales economías del mundo, según proyecciones

Senador republicano Ted Cruz
Canal de Panamá

Senador republicano Ted Cruz visita en Panamá el poderoso barco estadounidense USS Lake Erie que cruzará al Caribe en medio del despliegue militar de EE. UU.

Kilmar Ábrego, migrante salvadoreño (AFP)
Migrante

EE. UU. vuelve a detener al migrante salvadoreño Kilmar Ábrego y lo señala de "traficante de personas, abusador doméstico en serie y depredador infantil"

DDHH VENEZUELA

Tres venezolanos en huelga de hambre en La Haya para exigir celeridad en las investigaciones sobre graves violaciones de DDHH

Bruce Willis y su esposa Emma Heming - AFP
Celebridades

Esposa de Bruce Willis reveló que ya no vive con él: "Hubiese querido eso para nuestras niñas"

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda

Un corte de luz "masivo" ocurrido este lunes mantiene a toda la península ibérica sin electricidad - Fotos EFE
Apagones

Caos, embotellamientos y miles de personas caminando por las calles: así se ve el colapso por inédito apagón masivo en España y Portugal