El vuelo comercial más largo del mundo despegará desde Sudamérica con casi 30 horas de viaje: ¿Cuál es?

Un vuelo se considera de larga distancia cuando supera las ocho horas de recorrido. Hasta ahora, el trayecto más extenso que partía de Sudamérica era la ruta Santiago de Chile–Melbourne (Australia), operada por LATAM, que cubría aproximadamente 11.320 kilómetros.

Sin embargo, una nueva conexión aérea está a punto de romper todos los récords. Gracias a una alianza entre la ciudad de Buenos Aires y la aerolínea China Eastern Airlines, se pondrá en marcha un servicio directo hacia Shanghái, en China, que cubrirá una distancia cercana a los 19.681 kilómetros.

Este trayecto tendrá una duración estimada de 25 a 29 horas, lo que lo convierte en el vuelo comercial más largo del mundo.

Los boletos para esta inédita experiencia ya tienen precios de referencia que parten desde $1.746 dólares, dependiendo del sentido del viaje. La operación estará a cargo de un Boeing 777-300ER, una de las aeronaves más confiables y avanzadas del mercado.

Este modelo cuenta con una longitud de 73,9 metros, dos potentes motores General Electric GE90-115BL y una autonomía cercana a 13.650 kilómetros (7.370 millas náuticas), lo que le permite cubrir distancias extralargas con total seguridad.

La aerolínea china planea operar la ruta con dos frecuencias semanales, y su inauguración oficial está prevista para diciembre de este año. Este lanzamiento forma parte del proyecto “Corredor Sur”, una iniciativa destinada a fortalecer los lazos aéreos entre Asia, Oceanía y Sudamérica, impulsando el turismo y el comercio internacional.

Con esta nueva ruta, Buenos Aires no solo amplía su conectividad global, sino que además supera a trayectos que durante años fueron considerados los más largos del planeta, como el Nueva York–Singapur de Singapore Airlines, que cubre 16.700 kilómetros en aproximadamente 18 horas y 45 minutos.