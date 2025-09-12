NTN24
Viernes, 12 de septiembre de 2025
Viernes, 12 de septiembre de 2025
"Tercer estado" entre la vida y muerte | Foto Canva
"Tercer estado" entre la vida y muerte | Foto Canva
Cuerpo de Investigaciones Científicas

Científicos identifican un posible “tercer estado” entre la vida y la muerte que pone en duda todo lo estudiado hasta ahora

septiembre 12, 2025
Por: Laura Talero Rojas
Un estudio revela que algunas células podrían reorganizarse y formar nuevos organismos incluso después de la muerte, desafiando los límites conocidos de la biología.

Un artículo publicado en The Conversation explora un descubrimiento que podría cambiar nuestra comprensión de la vida y la muerte. Investigadores analizaron qué ocurre con las células después de morir y hallaron que, para ciertos organismos, la muerte no representa necesariamente el final, sino el comienzo de un nuevo proceso.

o

El informe inicia recordando que “los científicos consideran que la muerte es la interrupción irreversible del funcionamiento de un organismo”.

Sin embargo, fenómenos como la donación de órganos donde tejidos y células permanecen activos después de la muerte clínica evidencian que el límite entre la vida y la muerte es más difuso de lo que se pensaba.

Para profundizar en este enigma, el microbiólogo Peter Noble, de la Universidad de Alabama en Birmingham, y el investigador en bioinformática Alex Pozhitkov, del centro oncológico City of Hope, lideraron un experimento sorprendente.

En él, células cutáneas extraídas de embriones de ranas muertas fueron cultivadas en laboratorio y, de manera espontánea, lograron reorganizarse para formar organismos multicelulares llamados xenobots.

Estos xenobots van más allá: son capaces de autorreplicación cinemática, un proceso en el que replican su estructura y función sin necesidad de crecer como un organismo tradicional.

Para los autores del estudio, este fenómeno representa un “tercer estado” de existencia, en el que las células pueden reorganizarse tras la muerte para dar origen a nuevas formas de vida.

El hallazgo ha generado intensos debates en la comunidad científica. El biólogo de la Universidad de Tufts, Michael Levin, afirmó que “como humanos tenemos una capacidad muy limitada” y que, con frecuencia, no reconocemos la inteligencia cuando es “extremadamente pequeña o extremadamente grande”.

o

En contraste, una carta publicada en la revista EMBO Reports cuestiona la interpretación de estos resultados, aunque el biólogo evolutivo William Miller coincide con Levin al señalar que “estamos aprendiendo a hacer lo que hacen las células, y si somos inteligentes, colaboraremos con ellas”.

Más allá de la polémica, los investigadores destacan que este “tercer estado” no solo amplía el conocimiento sobre la adaptabilidad celular, sino que también podría abrir el camino hacia nuevos tratamientos médicos y aplicaciones biotecnológicas hasta ahora "impensables".

Temas relacionados:

Cuerpo de Investigaciones Científicas

Estudio

Ciencia

Tecnología

Muerte

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"El Cartel de los Soles está haciendo un daño absolutamente enorme a Colombia": eurodiputados analizan impacto de resolución del Parlamento Europeo

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Utilizan el argumento de que si Maduro se va después Venezuela va a ser caótica, es perverso": Alejandro Hernández sobre relato que el régimen quiere imponer sobre su eventual caída

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

El dramático testimonio de Brandon Russon, un joven que estaba a solo cinco metros de la tarima donde Charlie Kirk fue baleado y asesinado

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Estamos ante un nuevo punto de quiebre entre el gobierno francés y la ciudadanía?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"En España tenemos unos efectos muy directos de lo que es el Cartel de los Soles": eurodiputado Hermann Tertsch sobre resolución que pide incluir la red delictiva venezolana en la lista de organizaciones terroristas de la UE

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
José María del Pino - Alejandro Rincón - Ruth del Salto - Alessandra Martín - Angie Gutiérrez

¿Qué líneas de investigación se han abierto tras el asesinato del activista y aliado político de Trump, Charlie Kirk?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Así está el panorama político previo a la segunda vuelta electoral en Bolivia

Ver más

Videos

Ver más
Sede del Parlamento Europeo y Nicolas Maduro - Fotos: EFE
Cartel de Los Soles

"El Cartel de los Soles está haciendo un daño absolutamente enorme a Colombia": eurodiputados analizan impacto de resolución del Parlamento Europeo

José Ramón Bauzá, exdiputado del Parlamento Europeo | Foto: AFP
Parlamento europeo

"Lo que más le duele a un dictador es que le toquen el bolsillo": exdiputado del Parlamento Europeo sobre la importancia de la resolución aprobada contra Cartel de los Soles

Nicolás Maduro - AFP
Nicolás Maduro

"Utilizan el argumento de que si Maduro se va después Venezuela va a ser caótica, es perverso": Alejandro Hernández sobre relato que el régimen quiere imponer sobre su eventual caída

Ataque a las Torres Gemelas - Foto EFE
Torres Gemelas

"Lo más horrible eran los gritos de las personas que quedaron atrapadas en los ascensores": sobreviviente a ataque a las Torres Gemelas

Fotos: AFP
Charlie Kirk

FBI revela fotografía del sospechoso del asesinato de Charlie Kirk y pide ayuda a la ciudadanía para identificarlo

Más de Ciencia y Tecnología

Ver más
Nuevos teléfonos inteligentes iPhone - Captura video Apple
Tecnología

Nuevo iPhone 17 y todos los productos que acaba de presentar Apple: estas son las especificaciones

Planeta Tierra desde el espacio - Foto: Canva
Astronomía

Astronauta capta deslumbrante viaje por el espacio orbitando la Tierra desde Europa hasta Asia

Durante un eclipse total de Luna pueden observarse todos los tipos de eclipse lunar que existen - Foto NASA
Eclipse de Luna

Lugares, horarios y recomendaciones para observar el eclipse total de Luna que ocurrirá muy pronto

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Maduro se va en septiembre o se atrinchera al poder otra década

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El grito de la impunidad

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Gustavo Petro

Un gobierno divorciado de su Estado

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Afición de La Vinotinto/ Fernando Batista - Fotos EFE
La Vinotinto

Grandes ausencias y novedades entre los convocados de La Vinotinto para enfrentar a Argentina y Colombia por la clasificación al Mundial

Volodimir Zelenski, Donald Trump y Vladimir Putin – Foto AFP
Donald Trump

Trump afirma que volvió a hablar con Putin después de reunirse con Zelenski en la Casa Blanca

Secretario de Guerra de EE.UU. en uno de los barcos que enfrentan carteles narcoterroristas en el Caribe
Pete Hegseth

"Lo que están haciendo ahora mismo no es entrenamiento": las palabras del secretario de Guerra de EE.UU. en uno de los barcos que enfrentan carteles narcoterroristas en el Caribe

Jugadores de la Selección de Venezuela - Foto: EFE
Vinotinto

Otra baja importante para la Vinotinto a dos días de jugar contra Argentina en Buenos Aires por Eliminatorias Sudamericanas

Nicolás Maduro

Como un Cuartel: Maduro pide reorganizar "doctrina y combate" de la Vinotinto tras quedar fuera del Mundial

Escombros tras terremoto en Afganistán - Foto EFE
Afganistán

Nuevas réplicas del terremoto en Afganistán dejan más heridos

Premios Emmy - AFP
Premios Emmy

Estos son los nominados a las principales categorías de los premios Emmy que se entregarán este domingo en Los Ángeles

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda

Un corte de luz "masivo" ocurrido este lunes mantiene a toda la península ibérica sin electricidad - Fotos EFE
Apagones

Caos, embotellamientos y miles de personas caminando por las calles: así se ve el colapso por inédito apagón masivo en España y Portugal