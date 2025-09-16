NTN24
Martes, 16 de septiembre de 2025
Visado

Potencia mundial buscará atraer a más visitantes extranjeros ampliando la entrada al país sin visa

septiembre 16, 2025
Por: David Esteban Pinzón
La iniciativa llega luego de que la producción industrial y las ventas minoristas en el país registraran en agosto su crecimiento más débil desde el año pasado.

Una potencia mundial reveló el martes medidas para impulsar el consumo de servicios, comprometiéndose a abrir aún más sectores como internet y la cultura y a alentar la celebración de eventos deportivos internacionales, en un intento por apoyar la desaceleración de la economía.

Para llevar a cabo el proyecto, el país buscará atraer más visitantes extranjeros ampliando la entrada sin visa y mejorando las políticas de las mismas.

Las medidas, publicadas conjuntamente por nueve agencias gubernamentales, incluido el Ministerio de Comercio, el Ministerio de Finanzas y el banco central, también prometieron atraer más capital extranjero y privado a campos como la atención médica de nivel medio y alto.

Se trata de China, cuyas autoridades planean, además de aumentar su flexibilidad en el visado, introducir más eventos deportivos internacionales, apoyar a los gobiernos locales en la realización de actividades deportivas masivas y desarrollar eventos boutique de alto perfil, ligas profesionales y marcas deportivas.

La iniciativa llega luego de que la producción industrial y las ventas minoristas en el país asiático registraran en agosto su crecimiento más débil desde el año pasado, lo que mantiene la presión sobre Beijing para implementar más estímulos para evitar una fuerte desaceleración en la segunda economía más grande del mundo.

El país promoverá también la apertura de los sectores de Internet, la cultura, las telecomunicaciones, la atención médica y la educación, al tiempo que flexibilizará el acceso al mercado en la atención médica de nivel medio y alto, así como en las vacaciones de ocio.

China utilizará fondos del gobierno central y bonos especiales locales para apoyar la construcción de instalaciones culturales, turísticas, de atención a ancianos, de cuidado infantil y deportivas, según las agencias gubernamentales.

Se desplegarán, entretanto, herramientas de política monetaria para incentivar a las instituciones financieras a ampliar la oferta de crédito para el consumo de servicios y aumentar los préstamos a las empresas del sector.

En agosto, China reveló subsidios de intereses para empresas en ocho sectores de servicios al consumidor, incluidos la restauración y el turismo, en un intento de apoyar el consumo de servicios en medio de una inminente desaceleración económica.

Los economistas y asesores políticos chinos han pedido intensificar el apoyo al floreciente sector de servicios del país para impulsar el consumo, que los principales líderes convirtieron en una prioridad este año para estimular el crecimiento en medio de las disputas arancelarias con Estados Unidos.

China también ha asignado 231.000 millones de yuanes (32.470 millones de dólares) en bonos especiales del tesoro para un programa de intercambio de bienes de consumo, centrado en electrodomésticos, teléfonos móviles y tabletas.

