Como si no hubiera pasado el tiempo: así se ve Miley Cyrus en el primer adelanto del especial por el aniversario número 20 de la popular serie 'Hannah Montana'

A 20 años del estreno de una de las series juveniles más importante de Disney, su protagonista revoluciona las redes al lucir idéntica a como se veía en la producción que la llevó al estrellato.

La cantante y actriz Miley Cyrus ha revolucionado las redes tras la filtración de lo que sería el primer adelanto del especial de la serie 'Hannah Montana' por su aniversario número 20.

VEA TAMBIÉN Cócteles con sabor latino y pastel de pollo: el menú para las estrellas de Hollywood en los Premios Oscar o

En las imágenes que circulan en redes se puede ver a la intérprete de 'Flowers' luciendo la característica peluca de la superestrella adolescente que vio la luz por primera vez en 2006 en Disney Channel.

Además, luce algunos looks que van a la perfección con la estética y estilo que usaba la cantante que tenía una doble vida. En las imágenes también se muestran a los que algunas vez hicieron parte del cast de Hannah Montana como el padre de Miley, Billy Ray Cyrus.

El especial por el aniversario número 20 se emitirá en la plataforma de streaming Disney+ el próximo 24 de marzo.

En el video promocionar publicado por Disney, horas después de la filtración de las imágenes, se escucha cuando Alex Cooper, presentadora de podcast, le dice a Miley: "este show definió generaciones".

Tras esto se ve como la cantante, con la usual peluca de Hannah, recorre los icónicos sets de grabación de la serie como la habitación de su personaje, el inolvidable armario con todos los trajes y vestidos que usa Hannah y la entrañable sala de la familia Stewart.

También se ha confirmado que Miley regrabó el popular tema 'This is life' para el especial que emociona a los aficionados.

Hace unas semanas, la intérprete de 'Angels like you' habló sobre volver a adentrarse en la piel del personaje que la llevó a la fama y que es tan querida por miles de personas en el mundo.

Sobre el especial Cyrus aseguró: "Hannah Montana siempre será parte de mí. Lo que empezó como un programa de televisión se convirtió en una experiencia compartida que moldeó mi vida y la de tantos fans, y siempre estaré agradecida por esa conexión".

"El hecho de que siga significando tanto para la gente después de tantos años es algo de lo que estoy muy orgullosa. Este aniversario de Hannah es mi forma de celebrar y agradecer a los fans que me han apoyado durante 20 años", puntualizó.