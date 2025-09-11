"En España tenemos unos efectos muy directos de lo que es el Cartel de los Soles": eurodiputado Hermann Tertsch sobre resolución que pide incluir la red delictiva venezolana en la lista de organizaciones terroristas de la UE

Hermann Tertsch, miembro del Parlamento Europeo por la formación política española Vox, se refirió a la aprobación de una resolución para que la Unión Europea incluya al Cartel de los Soles en su lista de organizaciones terroristas.

"Tenemos un Gobierno que está secuestrado por un cartel criminal del narcotráfico, que es el Cartel de los Soles en Venezuela, dirigido por el usurpador de la jefatura del Estado que es Nicolás Maduro", señaló Tertsch durante una entrevista con NTN24.

En la resolución se acusa a la red delictiva venezolana de "facilitar el narcoterrorismo, incluido el tráfico de cocaína producida por las disidencias de las FARC a los Estados Unidos y Europa, ofrecer apoyo material y valerse de las instituciones estatales para corromper a funcionarios militares y judiciales".

Ante eso, el eurodiputado indicó que el Cartel de los Soles no solo influye en Latinoamérica sino en Europa: "En España tenemos unos efectos muy directos de lo que es el Cartel de los Soles (...) la influencia de Venezuela, cómo ha corrompido al Partido Socialista, cómo trajo realmente una franquicia a España, cómo lograron cambiar el panorama y el mapa político español y su influencia en Europa a través de comunistas y socialistas españoles", dijo.

Por otro lado, Tertsch aseguró que los magnicidios de Fernando Villavicencio en Ecuador y Miguel Uribe Turbay en Colombia están la influenciados por los carteles del narcotráfico en la región.

"No es la resolución ideal para nosotros, ni para VOX ni para Patriotas, es una resolución que tiene cosas importantes y unos avances muy serios, pero no es la ideal (...) La ideal la haremos cuando nosotros seamos el primer partido en el Parlamento Europeo", dijo en relación con la severidad de otros puntos que fueron omitidos en la propuesta.