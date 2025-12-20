NTN24
Sábado, 20 de diciembre de 2025
Diosdado Cabello

En medio de la escalada con Estados Unidos, Diosdado Cabello le ordena a sus "fuerzas especiales" comenzar a capturar a los "conspiradores de la patria"

diciembre 20, 2025
Por: Redacción NTN24
Granko Arteaga y Diosdado Cabello, integrantes de la dictadura venezolana - Foto: EFE
Cabe recordar que el 'número dos del chavismo' continúa siendo uno de los hombres más buscados por la justicia estadounidense.

Hace algunas horas, el ministro del Interior, Justicia y Paz del régimen venezolano, Diosdado Cabello, encabezó un encuentro político-militar.

En dicho evento, el número dos del chavismo le ordenó a sus 'fuerzas especiales', lideradas por el coronel Granko Arteaga, comenzar a capturar a los “conspiradores de la patria".

“Combate a todas las bandas criminales, a narcotraficantes, conspiradores, terrorismo nacional e internacional, por aquí no pasarán”, le dijo Cabello a Arteaga.

Recordemos que Diosdado Cabello continúa siendo uno de los hombres más buscados por la justicia de Estados Unidos.

Al respecto, el Departamento de Estado de EE. UU. ofrece una recompensa de hasta 25 millones de dólares por información que conduzca a su arresto o condena.

Cabello enfrenta acusaciones en un tribunal federal de Nueva York por narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína a los Estados Unidos y posesión de armas de fuego y dispositivos destructivos.

Se le señala también como presunto líder del Cártel de los Soles, organización compuesta por altos oficiales militares venezolanos involucrados en el tráfico de drogas.

Además de la orden de captura, se encuentra bajo sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, lo que implica el congelamiento de sus activos en jurisdicción estadounidense y la prohibición de transacciones con él.

Ante el aumento del despliegue militar estadounidense en aguas internacionales, Cabello ha llamado a los ciudadanos a prepararse para una posible "lucha armada".

En recientes actos públicos, ha aparecido portando un machete como símbolo de resistencia ante una eventual intervención.

Ese gesto ha generado repercusión mediática, ya que fue comparado por analistas y medios internacionales con una acción simbólica protagonizada por el exdictador panameño Manuel Antonio Noriega en los días previos a la incursión militar estadounidense de Panamá en 1989.

Estados Unidos, hasta el momento, mantiene un despliegue militar cerca de las costas de Venezuela, en el Caribe y el Pacífico para hacer frente a los carteles de la droga, incluido contra el que designó como Organización Terrorista Extranjera, el Cartel de los Soles, que asegura es encabezado por Nicolás Maduro.

Desde Washington se ha intensificado la presión contra el régimen de Maduro. Fuentes cercanas a la administración Trump han revelado que el republicano le ha puesto algunos ultimátum a quien considera un líder ilegítimo.

