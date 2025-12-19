NTN24
Viernes, 19 de diciembre de 2025
Diosdado Cabello

Diosdado Cabello emuló al derrocado expresidente panameño Manuel Noriega al desafiar a EE. UU. con machete en mano

diciembre 19, 2025
Por: Redacción NTN24
Diosdado Cabello, colaborador del régimen venezolano - Foto: EFE
Diosdado Cabello, colaborador del régimen venezolano - Foto: EFE
El ‘número dos del chavismo’ levantó la herramienta de corte ante los asistentes en su programa de televisión.

El pasado jueves, el ministro del Interior del régimen venezolano, Diosdado Cabello, realizó un acto que fue interpretado como una señal de confrontación directa hacia los Estados Unidos al exhibir un machete.

o

El ‘número dos del chavismo’ levantó la herramienta de corte ante sus simpatizantes. "Este no es cualquier machete, es el machete del guerrillero”, aseguró Cabello en su programa de televisión.

Las declaraciones de Cabello reforzaron el mensaje de "resistencia y movilización" que el chavismo ha promovido en los últimos meses.

o

El gesto generó repercusión mediática, ya que fue comparado por analistas y medios internacionales con una acción simbólica protagonizada por el exdictador panameño Manuel Antonio Noriega en los días previos a la incursión militar estadounidense de Panamá en 1989.

Este episodio se suma a una serie de advertencias y declaraciones de tono similar emitidas por dirigentes del chavismo a lo largo de 2025.

En octubre del año en curso, es de recordar que Cabello ya había realizado afirmaciones en la misma línea durante un acto con la llamada “milicia campesina” en el estado La Guaira.

o

En esa entidad, Cabello también mostró un machete como emblema de resistencia frente a lo que el régimen venezolano describe como la creciente presencia militar estadounidense en el Caribe.

Mientras sectores oficialistas lo interpretaron como una muestra de firmeza y defensa de la soberanía nacional, voces críticas al régimen califican el hecho como provocación innecesaria que podría agravar aún más las tensiones con la Casa Blanca.

Estados Unidos, hasta el momento, mantiene un despliegue militar cerca de las costas de Venezuela, en el Caribe y el Pacífico para hacer frente a los carteles de la droga, incluido contra el que designó como Organización Terrorista Extranjera, el Cartel de los Soles, que asegura es encabezado por Nicolás Maduro.

Desde Washington se ha intensificado la presión contra el régimen de Maduro. Fuentes cercanas a la administración Trump han revelado que el republicano le ha puesto algunos ultimátum a quien considera un líder ilegítimo.

