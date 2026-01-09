NTN24
Excarcelaciones en Venezuela

Rocío San Miguel ya está en Madrid junto con los otros cuatro presos políticos españoles excarcelados por el régimen venezolano

enero 9, 2026
Por: David Esteban Pinzón
El ministro de Asuntos Exteriores de España confirmó que está en conversaciones con el régimen para lograr la liberación de un sexto ciudadano español.

La activista venezolana y española Rocío San Miguel llegó este viernes a España luego de ser excarcelada por el régimen de Venezuela en la tarde del jueves junto a un "número importante" de presos políticos anunciado por Jorge Rodríguez, presidente de la ilegítima Asamblea Nacional del régimen.

El aterrizaje estaba previsto para la 1:25 p.m. (hora España) en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas tras su salida el jueves de El Helicoide, considerado el peor centro de desapariciones y torturas de Latinoamérica.

Debido a que actualmente no hay vuelos comerciales hacia Caracas, la Embajada Española en Caracas, junto con la Embajada Española en Bogotá, trasladaron a San Miguel y a los demás prisioneros políticos españoles excarcelados por el régimen venezolano hasta la capital colombiana para que desde allí partiesen en un vuelo hacia Madrid.

Cabe resaltar que, además de San Miguel, fueron excarcelados también el jueves Andrés Martínez Adasme, José María Basoa, Miguel Moreno y Ernesto Gorbe.

El ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares Bueno, confirmó que está en conversaciones con el régimen venezolano para lograr la liberación de un sexto ciudadano español.

Hasta el momento y con esa otra posible excarcelación, serían seis los españoles que recuperarían su libertad de un número que ronda entre los 18 o 20 en manos del régimen de Nicolás Maduro desde hace varios meses, o incluso años, en condición de prisión política.

Se espera que luego de la llegada de San Miguel a Madrid, tome un descanso y analice sus determinaciones frente a la prensa y frente a sus propias relaciones públicas para seguir trabajando en la causa de la libertad venezolana.

El anuncio del régimen venezolano sobre las excarcelaciones se dio cinco días después de que Estados Unidos llevara a cabo un operativo militar en Caracas que resultó en la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, quienes fueron trasladados hasta Nueva York para enfrentar sus cargos.

Maduro se declaró "no culpable" el lunes ante un tribunal en Manhattan de acusaciones de conspiración narcoterrorista, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos contra Estados Unidos.

Tras la captura, el presidente estadounidense, Donald Trump, anunció el sábado que su Gobierno "administrará" Venezuela y el miércoles se conoció un plan desde el Departamento de Estado para que el país logre una transición hacia la democracia, mientras que Estados Unidos trabaja en llegar a manejar el petróleo del país.

El mismo Trump celebró este viernes las excarcelaciones de los presos políticos que se dieron gracias a que, según indicó, "Estados Unidos y Venezuela están colaborando estrechamente".

Temas relacionados:

Excarcelaciones en Venezuela

Rocío San Miguel

Presos políticos

España

Régimen venezolano

