Petro insiste en que guerrilleros están en Venezuela: "Diosdado dice que no están; Sí están"

Las acusaciones mutuas entre Venezuela y Colombia sobre las guerrillas colombianas en territorio fronterizo tensan las relaciones entre Petro y Maduro sobre el asunto.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, insistió en la presencia de las guerrillas colombianas de la Segunda Marquetalia y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en territorio venezolano, algo que el régimen niega de plano.

Desde la llegada al poder de Hugo Chávez en 1999 el ELN y las ahora desmovilizadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) tuvieron en Venezuela un refugio para los perseguidos y luego encontraron negocios ilícitos y un gobierno que tolera su presencia.

Pero Diosdado Cabello, ministro del Interior venezolano, lo niega rotundamente.

En su rueda de prensa del martes aseguró que las fronteras venezolanas están "cuidadas al extremo" y que el pleito entre las FARC y el ELN es de Colombia.

"La guerra que tiene en Colombia con grupos irregulares, paramilitares, es una guerra que tiene Colombia histórica. No tiene nada que ver con nosotros", dijo el ministro chavista.

Cabello insistió en que Venezuela no permite campamentos guerrilleros en su territorio y criticó la "falta de control" en el lado colombiano.

Petro, entretanto, lo dijo directamente: "Diosdado dice que en Venezuela no están; sí están. Y yo lo que he hecho es invitarlos a sacarlos. Coordinando".

En esta misma línea Petro cuestionó la estrategia militar de Estados Unidos sobre Venezuela, comparándola con Siria.

"Los gringos están en la olla, se piensan que invadiendo Venezuela resuelven su problema, meten a Venezuela en el caso de Siria, solo que con el problema que arrastran a Colombia a lo mismo", expresó.

Pero también mencionó una posible salida de Maduro del poder. "Yo voy a pasar aquí, Maduro va a pasar. Cualquiera que sea el año. El mío está fijado por la Constitución. Nosotros nos vamos el 6 de agosto, el 7 ya salimos de aquí".

Según investigaciones de InSight Crime, la presencia y operatividad del ELN en Venezuela lo convirtió en una guerrilla binacional, y en uno de los grupos criminales más importantes en Suramérica. Involucrado en economías ilegales como la minería ilegal, el narcotráfico y la extorsión.

"La presencia del ELN en Venezuela va más allá de los Estados fronterizos. InSight Crime ha podido confirmar que la guerrilla está en al menos en 40 municipios de 8 de los 24 estados del país, algunos tan alejados como Anzoátegui, al oriente del país, cerca al mar Caribe".

Se estima de 6 mil combatientes, mil están en territorio venezolano.