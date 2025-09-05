“En Puerto Rico no se veía un ejercicio militar así hace mucho tiempo, es grande”: Eric Bachier Román, alcalde de Arroyo, ante entrenamientos militares de EE. UU.

En las últimas horas, infantes de marina de los Estados Unidos que hacen parte del robusto escuadrón anfibio desplegado en el Caribe para enfrentar organizaciones narcoterroristas, entre ellas el Cartel de los Soles, han estado realizando entrenamiento militar y operaciones de vuelo en el sur de Puerto Rico.

Según imágenes a las que ha tenido acceso NTN24, los militares han convertido varias zonas de la isla en campos para la realización de ejercicios, de los cuales hacen parte tropas en tierra, vehículos anfibios, tanques de guerra, helicópteros y aviones.

Cabe recordar que los ejercicios se producen en medio de una gran tensión con el régimen de Nicolás Maduro, luego de que el Pentágono confirmara la noche del jueves que dos aviones militares de Venezuela sobrevolaron el destructor USS Jason Dunham.

Este movimiento por parte de las Fuerzas Armadas del régimen llevaron al Gobierno Trump a ordenar el envió de 10 aviones de combate F-35 a Puerto Rico para realizar operaciones contra los cárteles de la droga.

En medio de este nuevo capítulo en el despliegue militar estadounidense en el Caribe, Eric Bachier Román, alcalde de Arroyo, en Puerto Rico, una de las zonas escogidas para los ejercicios militares, ofreció una entrevista en El Informativo USA de NTN24.

Según señaló el funcionario, "en Puerto Rico se veía movimiento militar hace mucho tiempo, es un ejercicio grande", asimismo, expresó su gratitud por la presencia de las tropas en la zona.

"Nos sentimos alegres porque están llevando este tipo de actividad en nuestro pueblo", dijo.

A su juicio, fue "muy impresionante ver los buques y cómo estas embarcaciones anfibio llegaban a nuestras costas", lo que lo llevó a considerar que, con los ejercicios, "se vio cuán preparados están los marines para llevar a cabo actividades como esta".

"Entendemos que ellos se están preparando para manejar cualquier situación que se vaya a presentar", agregó.

Por otra parte, Bachier Román agregó que la presencia de los marines en esa zona de la isla es ideal para combatir el narcotráfico en el área, que ha sido golpeada por los grupos narcotraficantes.

Tras esto, agregó que Estados Unidos hizo un análisis con el que determinaron que esa costa "es el área más conveniente para llevar a cabo ejercicios como este".