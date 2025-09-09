"Es algo que no he visto en 50 años en la zona del Caribe": exasesor de seguridad en la Casa Blanca sobre despliegue de Estados Unidos cerca de Venezuela

Stephen Donehoo, exoficial de inteligencia militar especializado en Latinoamérica y exasesor de seguridad en la Casa Blanca, se refirió en NTN24 al despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe para enfrentar a carteles de la droga de la región, incluido el Cartel de los Soles.

Donehoo aseguró que se trata de una operación de proporciones históricas y que nada similar se había visto en décadas, ni cuando Washington invadió a Panamá para derrocar a Manuel Noriega.

"Es algo que no he visto en 50 años en la zona del Caribe bajo el mando del Comando Sur. Aún cuando los Estados Unidos entró a Panamá para sacar al general Noriega. Teníamos bases militares en Panamá y usamos mucha tropa, pero no hubo el despliegue de equipo de sistemas de buques, de misiles y el tipo de control aéreo con los F-35, es algo que no se ha visto en décadas. Y esto no se hace por nada", señaló.

Por otro lado, el experto catalogó como "un error enorme" el sobrevuelo de aviones de combate del régimen de Venezuela, en cabeza de Nicolás Maduro, sobre uno de los destructores de Estados Unidos en el Caribe.

"Puede dar una excusa para operaciones que pueden venir en cualquier momento", dijo en relación a una posible escalada del conflicto con el régimen de Maduro, a quien EE. UU. acusa de ser jefe del Cartel de los Soles y por quien ofrece 50 millones de dólares.

"Es claro que los Estados Unidos, el gobierno estadounidense, tiene una misión muy clara, que es que por lo menos los tres señores, contra quienes hay estas órdenes de captura y la recompensa puesta, salgan del poder y que sean capturados", añadió.

Finalmente, Donehoo se refirió a las posturas de Colombia frente al despliegue de Estados Unidos y su apoyo al régimen de Venezuela, en momentos en los que el presidente Gustavo Petro dijo que de ninguna manera va a "prestar territorio para una invasión".

"Él tiene una actitud muy particular que creo que no le conviene a su país, pero es claro que Estados Unidos no está apoyándose en Colombia para estas actividades, aunque las Fuerzas Armadas colombianas en muchas ocasiones han trabajado conjuntamente con los Estados Unidos y siguen haciéndolo en la guerra contra la cocaína que tanto sufre Colombia. Así que el presidente puede tener una actitud muy clara (...) y eso puede tener un costo para Colombia en cualquier momento con la certificación que viene en estos días", dijo.